VAREMERKE: Da Edinson Cavani scoret mot Fulham tidligere denne uken, markerte han målet på sin sedvanlige måte. Foto: CLIVE ROSE / POOL

Derfor «skyter» Cavani med pil og bue etter scoring

Uruguayanske Edinson Cavani (33) er blant mange fotballspillere som har et varemerke for hvordan de feirer etter mål. Nå forteller han den helt spesielle historien.

Publisert: Nå nettopp

Manchester Uniteds angrepsspiller går gjerne ned på kne og «skyter» med pil og bue.

Vi så ham gjøre det i Paris Saint-Germain, vi har sett ham gjøre det med Uruguays landslag og han gjør det i United-drakten.

Han har gjort det etter hvert eneste mål siden han kom til Manchester-klubben i oktober, fire ganger i ligaen og én gang i ligacupen, sist mot Fulham denne uken.

I det offisielle kampprogrammet, United Review, forklarer Cavani at det er både en hyllest til Uruguays urfolk, Charrúa, og til hans datter, India.

– Kort fortalt handler det mye om historien til Uruguay og historien til urfolket. Da datteren min ble født, ble navnet hennes, India, en liten referanse til urfolket, forklarer Cavani.

23. DESEMBER 2020: Cavani markerer scoring mot Everton. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

– Den pilen som jeg tar ut og skyter, er en målfeiring som samler alle disse tingene, en blanding av min datters navn og urfolket i landet mitt. Den har en helt spesiell betydning.

Charrúa-indianerne var et delvis nomadefolk som var jegere og samlere. Pil og bue var altså et viktig redskap. De nektet å adlyde det spanske kolonifolket. Man regner med at det er rundt 160.000 mennesker i dagens Uruguay som har røtter til Charrúa. Det er omtrent 15.000 av dem i Argentina og noen ytterst få i Brasil. Uruguays fotballandslag har kallenavnet Los Charrúas.

– Jeg forsikrer meg om at jeg alltid tar pilen frem og fyrer av, sier Cavani, og forteller at Eric Bailly minnet ham om det da han scoret mot Everton i ligacupkampen i desember.

VG-tips: Manchester United-Liverpool

* FA-cupen, 4. runde - og her skal det kåres en vinner i dag.

* Det er ikke mer enn én uke siden disse gigantene møttes sist - da i Liverpool og med 0-0 som resultat. Kampen hadde ikke overflod av målsjanser, men vi mener Manchester United var nærmest scoringer ved Bruno Fernandes og Paul Pogba. Heldigvis for Liverpool var keeper Alisson i sitt ess.

* Men det er ikke til å komme unna at Liverpool-formen er skummelt svak med tre poeng og 1-3 i mål på fem siste ligamatcher. De har en for bra tropp for slik nonsens. Men det er det med å komme til målsjanser og å utnytte dem når man først gjør det. Enklere sagt enn gjort.

* Henderson (f) stod over mot Burnley på torsdag, og er tvilsom for spill. Slik er vi spent hva slags midtforsvar gjestene kjører på her.

* Manchester United har én dag mer hvile, men likevel er det sannsynlig med noen lagendringer fra sist. Ligaformen er strålende: 10-3-0. Det virker som om det er en trygghet i United-spillet nå. Selv da de kom tidlig under mot Fulham lot de seg ikke stresse (2-1-seier). Sjekk gjerne lagoppstillinger før et evt. oddsspill. Men husk at Liverpool under Jürgen Klopp har hatt en kultur for å nedprioritere hjemlige cuper.

Du må spille før kl. 17.55. Kampen ser du på Vsport1.