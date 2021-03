MIDTSTOPPERE: Øverst fra v.: Andreas Christensen, Simon Kjær og Jannik Vestergaard. Under fra v.: Alexander Scholz, Joachim Andersen og Zanka Jørgensen. Foto: NTB

Danmarks motsatte «problem»: Flommer over av gode midtstoppere

Mens Norge sliter i midtforsvaret, kan Danmark-sjef Kasper Hjulmand formelig velge og vrake i midtstoppere fra gode europeiske klubber.

Publisert: Nå nettopp

Søndag får Southamptons Jannik Vestergaard (28) sjansen mot Moldova. Selv om han er Premier League-spiller, har han bare 20 landskamper for Danmark. Konkurransen er så stor.

– Vi er heldige i Danmark. Vi har så mange gode spillere i så mange gode ligaer - og som får spilletid, sier mannen bak dem, målvakten Kasper Schmeichel, ifølge BT.

– Men det gir meg også hodebry noen ganger, sier landslagstrener Kasper Hjulmand, fortsatt ifølge BT.

Før søndagens kamp mot Moldova avslørte han allerede lørdag to av de 11 som skal starte. At Kasper Schmeichel starter i mål, er en selvfølge. Derimot kunne Hjulmand også avsløre at Jannik Vestergaard skal spille fra start.

Fire midtstoppere er med til disse kvalifiseringskampene:

Simon Kjær (32) - stjerne i AC Milan. 19 kamper i Serie A denne sesongen - etter overgangen fra Sevilla sist sommer.

Joachim Andersen (24) - som har vist oppsiktsvekkende høy klasse i Fulham i det siste. Er på lån fra Olympique Lyon.

Andreas Christensen (24) - med 12 kamper i Premier League og tre kamper i Champions League for Chelsea denne sesongen.

Jannik Vestergaard (28) - med 21 Premier League-kamper for Southampton denne sesongen.

Det betyr altså at det ikke er plass i troppen til verken FC København-bautaen Zanka Jørgensen og heller ikke til årets spiller i Superligaen, Alexander Scholz fra FC Midtjylland.

– Det er utviklende for oss alle sammen, det er sunt. Jeg kunne godt ha hatt 100 landskamper, men jeg tror jeg har blitt en bedre spiller av å konkurrere om plassen, sier 28-årige Vestergaard ifølge bold.dk.

– Akkurat nå er det mange som gjør det godt ute i Europa, og det er bra for det danske landslaget.

– De fire vi har med nå i kvalifiseringen, er - i tillegg til å være gode - også forskjellige, mener landslagssjef Hjulmand.

