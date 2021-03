LEDERE: Kjetil Rekdal, John Arne Riise og Morten Gamst Pedersen var alle tydelige lederskikkelser i sin tid på landslaget. Foto: VG

Profilene er bekymret: − Har etterlyst det tusen ganger

MARBELLA (VG) Mangeårig landslagskaptein Kjetil Rekdal etterlyser en mentalitetsendring etter 3–0-tapet for Tyrkia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier internjustis var tema etter kampen.

– Vi har en evne til å skuffe hver gang det er viktige kamper. Det er bekymringsverdig. Det er noe med kulturen som må forbedres. Vi må kunne spille på alle sylindere i de store kampene. Jeg har etterlyst det tusen ganger, sier Rekdal til VG dagen derpå.

Den mangeårige landslagskapteinen sier han har stor tro på den nye landslagssjefen Ståle Solbakken, men peker på at Tyrkia-kampen viste hvor god jobb Lars Lagerbäck gjorde med Norge.

– I går dukket det opp mangler Solbakken ikke trodde var der, men de kan være borte på tirsdag. Sånn er fotball. Men jeg er helt sikker på at Solbakken ble overrasket i går, sier Rekdal, og mener det «ikke handler om Ståle i det hele tatt».

– Har vi nok lederskap til å ta støyten?

– Hele troppen må bære byrden. Vi må få frem en annen mentalitet. La det smelle litt, få skikkelig kamp om plassene på laget. Den voksenheten ser ut til å mangle i store kamper. Når det ikke virker, ser det ut til at laget detter sammen, er Rekdals dom.

Lørdag stilte Norge med den nest yngste startelleveren av samtlige i VM-kvalifiseringen:

UNGE: Kun Kypros stilte med en yngre startellever enn Norge i lørdagens kvalifiseringskamper.

Han trekker frem spillere som Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer og Sander Berge, som han mener er i fin alder, og erfaringen til Alexander Sørloth og Joshua King. Det er nok av gutter som kan stå frem som leder og gå i bresjen når det kniper, mener han.

I sin tid på landslaget var det også lederskapsdebatt da Morten Gamst Pedersen og den forrige generasjonen forsvarte Norges farger. Da mente «Gamsten» at de norske spillerne var litt for snille og måtte tørre å være litt «mer sjef».

– Hinter du om at jeg skulle spilt, sier Gamst Pedersen på spørsmål om det er nok ledere i dagens landslag, før han ler og fortsetter:

– Det har vært et generasjonsskifte. Men vi har spillere i store klubber. Ødegaard og Haaland har folk i verdensklasse rundt seg i Arsenal og Dortmund. Det tar litt tid å få spilt inn slik vi ønsker, sier en diplomatisk nordlending – som kunne åpnet blokaden i Suez-kanalen med venstrefoten på en god dag.

John Arne Riise topper adelskalenderen for antall kamper for landslaget og etterlyser mer fandenivoldskhet når han snakker med VG dagen etter tapet – spesielt fra stjernene Ødegaard og Haaland.

– Det jeg har savnet de to kampene her er den råskapen. At det går en faen i dem, at de kriger og kjemper. Mer tydelig kroppsspråk på at det er «game on», sier Riise, og legger til at denne typen kamper er noe de kommer til å lære og vokse på.

Ståle Solbakken selv sier at internjustis var tema etter kampen.

– Jeg tror vi har litt å gå på der. Som jeg sa til gutta etter kampen, må vi være røffere med hverandre og stå i det akkurat der og da. Tøffere. Men det er et godt utgangspunkt, for det er gode folk her, og da er det lettere. Vi må være flinkere til å stille krav spillerne mellom, sier Solbakken på pressekonferansen etter søndagens dagen derpå-trening.

Om Haaland sier Solbakken at jærbuen er en ung gutt i et galt sirkus, men at han ble for fraværende i perioder. Også Ødegaard falt litt ut i perioder, sier Solbakken.

– Det gjelder å finne den gylne balansegangen, slik at man kan støtte hverandre opp og samtidig stille tøffe krav. Man må i alle fall ha den riktige holdningen. Vi er snille gutter, men vi har det som skal til for å pushe hverandre i riktig retning, sier Patrick Berg.