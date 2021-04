HAR FØLERNE UTE: Erling Braut Haaland og hans representanter har begynt samtalene med flere klubber som jakter hans signatur. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Gigantklubbenes dragkamp om Haaland: − Et spill for galleriet

Fotballekspert mener superagent Mino Raiola styrer maktspillet rundt spissens neste stoppested, og tror Haaland vil ende opp som en av verdens fem best betalte spillere.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er nesten større å signere Haaland enn å vinne Champions League. Det legges enorm prestisje i det, og de som kan presentere ham på en pressekonferanse har vunnet en stor kamp, sier fotballekspert Tor-Kristian Karlsen om storklubbenes offentlige konkurranse om Erling Braut Haaland.

Først ble spillerens agent Mino Raiola og pappa Alfie Haaland observert i Barcelona.

Noen timer senere var de i den spanske hovedstaden for å høre frieriet til Real Madrid. Spillet om nordmannens underskrift er for alvor i gang, og det er ventet at en rekke engelske klubber også står i kø for å selge seg inn til Team Haaland.

– Det er litt utradisjonelt at man tar veldig offentlige og definerte rundturer. Jeg har aldri sett en slik reiserute tidligere, og det ser ikke ut som Raiola ønsker å holde lav profil. Det får meg til å tro at det er et spill for galleriet, for å vise hvem som er i førersetet og vise Dortmund hvem som bestemmer hvor han skal, sier Karlsen, med fartstid som sportsdirektør og speider i en rekke europeiske klubber.

– Det blir litt harry, men det er sånn Raiola opererer. Det er han som setter agendaen, og han bryr seg ikke om hvordan klubbene reagerer. Han har en sterk stall med spillere, og klubbene har ikke råd til å ikke ha en relasjon til ham, fortsetter han.

Ifølge Mundo Deportivo reiser Raiola og co. videre til London for å møte fire Premier League-klubber fredag.

– Det er ikke sikkert Madrid er det siste stoppestedet. Det handler om å bygge relasjoner og ta en beslutning med så mye kunnskap som mulig å bunn. Man får en annen magefølelse av å være fysisk til stede, mener fotballekspert Petter Veland, som trekker paralleller til Martin Ødegaards rundtur gjennom Europa før overgangen fra Strømsgodset i 2015.

les også Haalands representanter var først i Barcelona – nå skal de ha samtaler med Real Madrid

Men også Haaland snakket med flere klubber før valget til slutt falt på Dortmund i fjor. Karlsen mener likevel det er oppsiktsvekkende at Team Haaland gjennomfører en så offentlig reise, om ikke Dortmund er innforstått med at spissen skal selges. For til helgen møter de gulsvarte Frankfurt til en livsviktig kamp om Champions League-plass neste sesong.

– Men jeg skjønner at Alfie ønsker å kartlegge og få et inntrykk av hvor sterkt klubbene ønsker sønnen. Han har full tillit fra sønnen, som når alt kommer til alt kan Erling distansere seg fra det. Han har fokus på Dortmund, og denne reisen vil ikke skade noen sitt rykte. Han er så ettertraktet, at han nesten kan gjøre hva han vil, mener Karlsen, som blant annet skriver fotballanalyser for VG+.

– Hva er det man diskuterer i møtene med klubbene?

– For Raiola er det viktig at hans spillere blir nummer én i klubben. Han har bare stjerner, og de skal bli belønnet for den statusen. For Alfie er det fotballfaglige viktig. Hvordan de spiller, hvilken rolle Erling vil få, hvilke konkurrenter som er i klubben, lister han opp.

ERFAREN FOTBALLMANN: Tor-Kristian Karlsen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Veland tror heller ikke Haaland ødelegger forholdet til Dortmund eller svekker seg overfor noen av beilerne ved å ha følerne ute for sitt neste stoppested.

– Hvis Raiola og Haaland gir inntrykk av den klubben er den er den eneste de vil prate med, vil man brenne broer. Men det virker ikke som det er tilfellet, og alle vil få muligheten til å komme med det beste tilbudet, sier han.

les også Nasjonalhelt: Står mellom Haaland, Mbappe og Neymar

Dortmund møtte Raiola onsdag og skal ha gjort sine intensjoner rundt Haaland klare. Flere medier mener å vite at tyskerne vil beholde spissen ett år til. Ekspertene mener imidlertid at det er «utenkelig» at Haaland blir om ikke Dortmund kvalifiserer seg til Champions League og klubbens økonomi fortsetter å rammes av tomme tribuner.

Omtrent samtlige av verdens største klubber virker å ha Haaland på ønskelisten. Etter Raiola og pappa Haalands lange reise, er det til syvende og sist spilleren selv som må ta valget.

– Det handler om hva som trigger Erling mest. Økonomien vil omtrent være den samme, og han får det han fortjener. Han kan bli blant verdens topp fem best betalte spillere, sier Karlsen som tror England frister landslagsspissen mest.

Liverpool, Chelsea, Manchester United og Manchester City har alle blitt nevnt. Sistnevnte annonserte nylig at Sergio Agüero er ferdig i klubben etter sesongen, og City skal trolig ut på spissjakt. Karlsen holder Manchester-klubbene som favoritter i jakten, og tror Haaland appellerer både sportslig og markedsmessig for klubbenes styrtrike eiere.

– Haaland er et unikum. Han har en karisma, en stjernepersonlighet som ikke Mbappé og Kane har. Det er selvtillit og «passion». Det tror jeg er en viktig faktor, hvis man ser hvor mye inntekter det fører inn til klubben, avslutter Karlsen.