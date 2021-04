BERGET POENG: Her redder innbytter Michy Batshuayi ett viktig poeng for Crystal Palace. Everton-keeper Robin Olson klarte ikke å hindre mål. Foto: Peter Powell/EPA

Innbytter ødela for Everton

(Everton-Crystal Palace 1–1) Everton hadde muligheten til å nærme seg en Champions League-plass, så kastet Crystal Palace-manager Roy Hodgson innpå en joker på tampen.

Publisert: Nå nettopp

Mitchy Batshuayi fikk sjansen da han ble byttet inn i 84. minutt. To minutter senere gjorde han alt selv og satte inn utligningen.

Under landslagspausen ble belgieren sitert på at manageren ikke hadde tro på ham. Derfor trodde mange at 27-åringen hadde snakket seg ut av laget. Han benyttet i hvert fall sjansen da han fikk noen minutter mot Everton.

Det så lenge ut som Everton skulle ta tre viktige poeng. James Rodrigues har ikke vært på banen siden 20. februar. 29-åringen fikk en muskelskade i seieren mot Liverpool 20. februar. I kveld var han endelig tilbake - og i slag. Teknisk finslepen, som alltid, og med perfekte pasninger i øst og vest i en ganske så fri rolle bak de to spissene til Everton.

Etter at Everton og Richarlison hadde sløst med sjansene mot Crystal Palace, var Rodriguez effektiv da han fikk muligheten i det 56. minutt. Da fant han åpningen med høyrefoten og satte ballen i mål via stolpen etter å ha blitt servert av Seamus Coleman.

Det var scoringen Everton trengte for å være med i kampen om en Champions League-plass. Så slapp Mitchy Batshuayi til for Jordan Ayew. Det byttet hjalp Roy Hodgson til å pynte litt på bortestatistikken.

London-laget sto med tre bortetap på rad og Hodgsons bortestatistikk mot Everton ble litt bedre i kveld med to uavgjorte og åtte tap på ti forsøk.

Vi oppdaterer!