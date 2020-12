13 strake uten seier – krisen fortsetter for Strømsgodset

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Haugesund 2–2) Marerittet fortsetter for Strømsgodset. De ga bort seieren på overtid mot Haugesund. OBOS-ligaen spøker for klubben som var seriemester for syv år siden.

Bjørn Arne Johannessen

Geir Juva

Oppdatert nå nettopp

Strømsgodset har 13 kamper på rad uten ligaseier. Det er tangering av den forferdelige statistikken fra 1994. Marerittet vil ikke slippet taket på Marienlyst. Det ser aldri ut til å ta slutt. 16. august - mot nettopp Haugesund - var sist de gikk av banen med seier.

Kristoffer Tokstad banket inn 2–1 ti minutter før slutt. Og tente håpet. Men på overtid utlignet Haugesund ved Alexander Ammitzbøll.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

MÅL: Johan Hove blir gratulert av lagkameratene etter at han har ordnet 1–0. Haugesund-spillerne fortviler. Foto: Stian Lysberg Solum

les også Hansen før bunndramaet: – Pulsen er høy

Drammens stolthet hadde nedslående fem tap på rad. Full pott mot Haugesund kunne ha vært redningen med tanke på fornyet kontrakt på toppnivå også i 2021. Nå er det fullt drama.

Strømsgodset ligger tredje sist, men de har en fordel i nedrykksstriden, hengekamp mot Odd, som ble utsatt på grunn av pandemien.

Men bak lurer naborivalen Mjøndalen som bare er ett poeng bak Strømsgodset etter seieren over Start. Og laget fra Kristiansand er bare ett poeng foran «Godset».

Strømsgodsets tre siste Aalesund - Strømsgodset (B). Odd-Strømsgodset (B). Strømsgodset-Stabæk (H). Vis mer

To ganger kunst med ball og bein fra Mikkel Maigaard var opptakten til 1–0. Johan Hove scoret til slutt etter 25 spilte minutter. En smart flikk. Og hjemmelaget var i føringen.

Men det burde vært lagets andre scoring. Lars-Jørgen Salvesen sløste utilgivelig da han snappet en håpløs bom-på-ballen fra Benjamin Tidemann. FKH-stopperen så nok ballen i mål. Men Godset-spissens avslutning gikk 30 centimeter utenfor.

Gjestene fra Rogaland - for anledning i seriemester Bodø/Glimts «festdrakt» helgult - hadde sine sjanser. Men kjempesjanser var det ikke. Kristoffer Velde headet rett på Viljar Myhra. Og Ibrahima Wadji fikk ikke dreis på skuddet da han kom mot Myhra fra spiss vinkel.

Haugesund tok grepet i 2. omgang. Utligningen var fortjent. Og den var pen. Inn fra Alexander Stølås og en knallhard heading fra Peter Therkildsen til 1–1. Men tre minutter på overtid ble det 2–2 ved innbytter Alexander Ammitzbøll.

VG oppdaterer saken

Publisert: 06.12.20 kl. 18:53 Oppdatert: 06.12.20 kl. 19:08

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 28 24 3 1 96 – 32 64 75 2 Molde 27 17 3 7 65 – 31 34 54 3 Vålerenga 27 13 9 5 44 – 31 13 48 4 Rosenborg 26 13 6 7 46 – 33 13 45 5 Kristiansund 27 11 11 5 50 – 37 13 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk