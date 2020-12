Mjøndalen vant bunndramaet – kun ett poeng bak kvalik

CONSTO ARENA (VG) (Mjøndalen – Start 1–0) «D-dag» sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen om søndagens bunnoppgjør. Med oppofrende innsats fikk også Mjøndalen seieren de trengte for å holde liv i drømmen om Eliteserie-spill i 2021.

– Nå skal jeg hjem å grine litt, spøker en storfornøyd Sondre Solholm Johansen etter kampen.

Mjøndalen skapte flere store sjanser i den første omgangen, men måtte se at var målløst etter 45 minutter. Samtidig hadde nabo Strømsgodset tatt ledelsen i Drammen og seier var dermed helt avgjørende om det skulle være noe annet enn teoretisk håp for Mjøndalen med to runder igjen.

Om det var beskjeden fra Mjøndalen-trener Vegard Hansen i pausen er uvisst, men det tok bare 160 sekunder av den andre omgangen før ballen lå i nettet. Martin Rønning Ovenstad dro seg inn i feltet og banket til fra skrått hold. Start-keeper Jonas Deumeland så ut til å ha kontroll på skuddet, men ballen glapp mellom beina og ble liggende fri like foran mål. Der reagerte Shuaibu Ibrahim raskest og sendte ballen enklet i mål fra to meters hold.

– Jeg er så glad for å være matchvinner og tre poeng, sier Ibrahim til Eurosport etter kampen.

– Vi trenger dem. Nå skal vi kjempe, fortsetter helten.

Start var nær en utligning mot slutten. Erlend Segberg satt ballen i tverrliggeren fra seks meter med syv minutter igjen, men nærmere kom ikke sørlendingene. Dermed vant Mjøndalen og har nå bare ett poeng opp til Strømsgodset på kvalikplass med to runder igjen - som spilte 2–2 mot Haugesund - med Start ytterligere ett poeng foran på sikker plass.

– Alt i alt får vi som fortjent, erkjenner Starts Erlend Segberg etter nederlaget.

JUBEL: Mjøndalen-spillerne kunne juble etter 1–0-scoringen til Ibrahim. Fra venstre: Shuaibu Ibrahim, Martin Rønning Ovenstad og Tonny Brochmann. Foto: Terje Bendiksby

PIRKET BALLEN I MÅL: Ibrahim reagerte raskt og fikk pirket ballen i mål tidlig i andre omgang. Foto: Terje Bendiksby

Man måtte helt tilbake til 1986 for å finne sist Start vant i Mjøndalen før søndagens skjebnekamp i bunnstriden. Med seier i Mjøndalen, altså den første på 34 år, ville Start være garantert kvalikplass og potensielt også ta et stort steg mot sikker plass, avhengig av resultatet i kampen mellom Strømsgodset og Haugesund en drøy mil lenger øst.

For Mjøndalen ville en seier bety helt nødvendig heng på både kvalikplass og sikker plass før de siste to serierundene.

Mjøndalen-trener Vegard Hansens Twitter-melding i forkant av kampene var heller ikke til å ta tvil av før kampstart - dette var en kamp Mjøndalen mer eller mindre trengte seier i.

– Vi kan spekulere og kikke på tabellen så mye vi vil, men slår vi ikke Start er alt håp mer eller mindre ute, sa Hansen selv til VG før kampstart.

Hjemmelaget måtte klare seg uten keeper Sosha Makani og angriper Sondre Liseth som følge av suspensjoner etter midtukens kamp mot Haugesund - begge omdiskuterte situasjoner.

Selv med nøkkelspillere ute, var det Mjøndalen som tok kommando fra start og skaffet seg flere muligheter etter dødball.

Riktignok trodde Start de hadde tatt ledelsen allerede etter åtte minutter, men Kasper Skaanes ble vinket av etter å ha satt ballen i mål etter et nydelig Start-angrep - en avgjørelse hvor få centimetere skilte.

Mjøndalen fortsatte med å være gode foran begge målene og kjempet seg til flere gode sjanser utover i omgangen, men da de ikke fikk kranglet ballen i mål etter tre-fire avslutninger i løpet av ti sekunder helt på tampen av omgangen, måtte de se at det stod 0–0 til pause på Consto Arena.

Ibrahim satte inn 1–0 like etter pause, og det ble også kampens eneste mål.

De siste kampene i nedrykksstriden Start: 9.12: Brann (hjemme) og 22.12: Vålerenga (borte).

Mjøndalen: 10.12: Rosenborg (borte) og 22.12: Aalesund (hjemme).

Strømsgodset: 9.12: Aalesund (borte), 19.12: Odd (borte) og 22.12: Stabæk (hjemme) Vis mer

