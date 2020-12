Molde knuste Odds europacup-drøm etter innbyttershow

(Odd - Molde 1–4) Når Molde kan sette inn Magnus Wolff Eikrem, Ohi Omouijuanfo og Mathis Bolly i jakt på scoring, er det tendenser til feige lag.

Publisert: Nå nettopp

Molde lå under etter Mushaga Bakengas scoring tidlig i første omgang, og hadde en godkjent innbytterbenk med seg til Skien.

Eikrem, «Ohi» og Bolly kom alle inn i et kvadruppelbytte midtveis i andre omgang og mer skulle ikke til for å snu kampen. Førstnevnte hadde ikke vært mange minuttene på banen før han utnyttet en svak klarering av Markus Kaasa til å kontrollert bredside inn utligning.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Selv når han skyter, er det som han slår en følsom pasning – denne gang til innsiden av stolperoten.

Så gikk pasningen i luftrommet mot «Ohi», og den høyreiste spissen fluktet ballen elegant videre forbi Sondre Rossbach med pannebrasken. Like etter slet Odd med å klarere et hjørnespark, ballen landet hos Bolly og han vendte opp og hamret inn Moldes tredje innbytterscoring.

– Vi får en ny giv når vi bytter inn fire spillere, og det funket perfekt i dag, sier Bolly til Eurosport.

EN ÉNER PÅ BANEN: Magnus Wolff Eikrem var avgjørende for Molde nok en gang. Her feirer han sin scoring. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

les også Molde-sjef bekrefter bud og klør seg i hodet: – Merkelig

Tre og et halvt minutt på overtid fikk de straffespark da Leke James dro seg forbi en utrusende Rossbach. Ohi satt den midt i mål til 4–1 - Moldes fjerde innbytterscoring.

– I andre omgang har det vært klasseforskjell på lagene, kommenterte Asbjørn Myhre hos Eurosport.

Lenge så det imidlertid ut til at Odd skulle holde liv i drømmen om europacupspill kommende sesong. Elba Rashanis første innleggsforsøk ble mesterlig blokkert, men på forsøk nummer to skulle det skje.

På bakre stolpe viste Bakenga en voldsom spenst, og regelrett knuste den hjemvendte Birk Risa i hodeduellen. Den tidligere Rosenborg-spillerens femte scoring på tre kamper så lenge ut til å bli av det avgjørende slaget.

Bakengas målform 16.12: Odd - Molde 1–0, én scoring 13.12: Sandefjord - Odd 1–1, én scoring 9.12: Kristiansund - Odd 4–3, tre scoringer Vis mer

I starten av andreomgang ble den skadeplagede spissen byttet av med en «kjenning» på framsiden av låret. TV-bildene viste hvordan han skar grimaser på vei opp trappa til garderobene på Skagerak Arena.

Molde skapte flere enorme sjanser etter Odds mål, men hverken Sheriff Sinyan, Ola Brynhildsen eller Leke James klarte å overliste Sondre Rossbach i Odd-buret.

Om Langøytangen fyr utenfor Langesund skulle ha behov for avlastning, kan Robin Simovic være en passende erstatter. Den høyreiste spissen tok for seg i duellene og var essensiell for at Odd klarte å beholde ballen under hardt Molde-press.

Det hjalp til slutt lite. Sølvvinner Molde stoppet Odds europacupdrøm i Skien.