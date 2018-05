RBK-kapteinen bekymret etter fiaskoen mot Brann

Publisert: 28.05.18 06:28

FOTBALL 2018-05-28T04:28:21Z

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen lar seg ikke stresse over tabellen. Lagkaptein Mike Jensen innrømmer at han ble litt bekymret. Alexander Søderlund har mye på hjertet, men lar det være ...

Sånn er situasjonen i Rosenborg etter at seriefavoritten tapte toppoppgjøret mot Brann på Lerkendal.

– Tabellen bekymrer meg ikke. Men jeg blir litt stressa over at vi ikke presterer. Det var litt energiløst der ute, sier Ingebrigtsen til VG.

Alexander Søderlund scoret RBKs mål. Han ble plassert på venstrekanten, mens Nicklas Bendtner hadde spissplassen.

– Jeg spiller der jeg får beskjed om, sier Søderlund. Men det er ingen tvil om at han ønsker å spille i midten, der han får «plaget» midtstopperne, og der han vet han er best - spesielt på å jage, jobbe.

Søderlund sier bare: – Det er mye jeg kunne sagt om det, men jeg lar det være, sier mannen som står med seks ligamål denne sesongen.

Mike Jensen, kapteinen, ble litt bekymret etter forestillingen mot Brann:

– Det Rosenborg vi så mot Brann, minner meg om det Rosenborg vi «kravlet oss opp av» tidligere i vår; det var tungt, tregt og med dårlig press. Og da fungerer ikke Rosenborg, sier Jensen til VG i intervjusonen etter kampen.

Han trodde RBK var «ferdig med den perioden», men mot Brann var RBK altså tilbake i sirupen som førte dem på avstand fra serielederen fra Bergen.

Jensen er svært skuffet, rett før avreisen til Danmark for å møte Åge Hareide og lagkameratene på landslaget. Mike Jensen ville gjerne hatt en annen «siste kamp» med klubblaget enn å tape toppkampen mot Brann, før han gjør en siste anstrengelse for å komme i den danske VM-troppen.

Det samme gjør Nicklas Bendtner, men spissen, som scoret Rosenborgs utligningsmål, som feilaktig ble annullert for offside, skadet seg i den situasjonen. En lyskeskade kan, i verste fall, holde Bendtner utenfor VM-troppen.

– En sånn skade kan ta noen uker, sier Håkon Schwabe, medisinsk ansvarlig i Rosenborg. Nicklas Bendtner var tydelig i smerter, noe som var enkelt å se etter at han forlot Lerkendal-gresset.

– Han hadde det ikke helt bra, nei, sier Mike Jensen.

Det hadde ikke Rosenborg heller. For fjerde gang denne sesongen, tapte Rosenborg poeng etter å ha ledet kampen.

– Vi var statiske, hadde en dårlig dag, sier Pål André Helland til VG.

– Dette var fryktelig unødvendig av oss, ikke klare å forsvare to innkast. Vi gjør ikke jobben vår, er tamme, lar Brann styre. Det var et slag i trynet, etter en god periode. Vi må løfte oss kollektivt etter dette, sier Even Hovland.

Keeper André Hansen tok på seg skylda for vinnermålet. Kåre Ingebrigtsen var mest fortvilet over den første scoringen, der Fredrik Haugen fikk ta imot ballen, gå med den, legge den over på venstre - og skyte. Uten at noen fra Rosenborg gikk ut og hindret han.

– At ingen støter på Haugen er det verste. Vi vet jo at han kan skyte, sier Kåre Ingebrigtsen - og rister på hodet.

At dommertrioen, med kampleder Svein Oddvar Moen, i spissen, til slutt (kanskje) avgjorde kampen med en sjelden klar onside-avgjørelse til en offside da Nicklas Bendtner scoret 2–2, det får ikke Ingebrigtsen til å fortvile.

– Det var en sjelden, grov feil. Men dommerne har innrømmet det. Og det er greit. Det er verre at vi skaper så lite som vi gjør og virker så energiløse, sier Kåre Ingebrigtsen - seks poeng fra tabelltoppen.