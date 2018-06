– DET SNUR: Ruben Gabrielsen er sikker i sin sak når han sier at det skal snu for Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde-kapteinen etter tapet: – Selvfølgelig snur vi det

Publisert: 10.06.18 08:35

FOTBALL 2018-06-10T06:35:52Z

KRISTIANSUND (VG) Etter 13 serierunder ligger Molde på 7. plass på tabellen med ti poeng opp til Brann på tabelltopp. Det er ikke Molde-kaptein Ruben Gabrielsen særlig fornøyd med.

Molde tapte slaget om Møre og Romsdal 1–0 mot Kristiansund, og foruten å ligge ti poeng bak serieleder Brann, er det nå kun ett poeng ned til Kristiansund som ligger på plassen bak. MFK-kaptein Ruben Gabrielsen var ikke fornøyd med å ha tapt for «Uglan» fra Nordmøre, men slår fast at det skal snu for Molde slik det gjorde i 2017.

– Det er ikke her på tabellen vi vil være, men hvor lå vi i fjor før ferien? 16. plass? Og da havnet vi på andre plass, sier Gabrielsen og legger til:

– Det viser kanskje litt om hva som ligger i det laget her, og vi har stort sett de samme spillerne. Vi har snudd det før, og skal selvfølgelig gjøre det igjen, slår han fast etter bare to seire på de siste seriekampene.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Da må jeg nesten sjekke dagboken mi fra fjoråret å se der, ler han og legger til:

– Det handler om at vi må brette om ermene enda mer og gi enda mer innsats. Vi er nødt til å begynne å score noen mål fremover for å vinne kampene.

På samme tidspunkt i fjor lå ikke Molde på 16. plass, men på en 7. plass med åtte poeng opp til første plassen. Da Molde gikk inn i sommerferien i midten av juli lå laget helt oppe på en 3. plass, før de til slutt kunne feire andre plassen i 2017.

– Det er forferdelig

Om Molde hadde vunnet lørdag kveld, så hadde de klatret opp på bronseplass på tabellen før resterende kamper i ligaen spilles søndag og mandag. Om Tromsø vinner sin kamp mot Rosenborg mandag kveld, så faller Molde ned til 8. plass. Solskjær forteller at det var ekstra surt å tape på det som er hans «hjemmebane».

– Veldig, veldig surt. Å tape lokaloppgjør er ekstra surt, og vi er veldig deppet og skuffet, forteller Solskjær. Han kommer fra Kristiansund.

Han mener også poengtapet var enda surere enn det kunne ha vært, da han mener det var Molde som ga bort seieren til Kristiansund.

– Det er helt forferdelig å tape slike kamper. Det er kamper som kan vippe begge veier, og da er det ekstra surt at vi gir dem de sjansene de får. Det er greit om vi blir utspilt, men når du gjør feil så er det surt, fastslår Solskjær.

Sarr-brøler

En av feilene som Solskjær prater om er feilen som Babacar Sarr gjør i forkant av scoringen til Stian Semb Aasmundsen. Det som skal være en relativt enkel heading fra Sarr havnet midt i beina til Bamba som satte fart i retning mål. Etter litt frem og tilbake endte ballen opp i beina til Bendik Bye som spilte en 45-graders pasning ut til Stian Semb Aasmundsen som satte inn 1–0 til vertene.

– Baba var fantastisk og vant alle hodedueller i kampen, men i den ene situasjonen så skulle han prøve å være i overkant kreativ. Vi jobber jo egentlig med det å være kreative og ha ro, men akkurat her burde han nok klinke den unna, konkluderer Molde-sjefen.

Han får også støtte fra kaptein Gabrielsen som uoppfordret skryter av Sarr når VG spør han om Kristiansunds scoring.

– Baba spilte en fantastisk kamp, men så har han en feil som koster oss dyrt. Men at han gjør en feil i dag, det får bare være slik. Han har vært fantastisk for oss hele veien, fastslår.

Leke-skade

Moldes står nå med 20 scoringer. Av disse er det kun fem som kommer fra spisser. Erling Braut Håland har to, mens Thomas Amang, Fredrik Brustad og Daniel Chima Chukwu alle står med én hver.

Leke James, som signerte for Molde 30. april i år, har pådratt seg en skade.

– Vi har jo hentet inn Leke, men dessverre så fikk han seg en kjenning i muskulaturen. Han skulle egentlig være klar til denne kampen her, men etter å ha vært ett år ute, så er det litt naturlig at det skjer slike ting. Han vil kanskje litt for mye og vil raskt inn i laget. Jeg ville egentlig hatt ham de siste 20 minuttene i dag, men nå blir det dessverre litt lengre tid, forteller Solskjær.

Leke James har spilt i Eliteserien tidligere for Aalesund i perioden 2012–2016. I sesongene 2013, 2014 og 2015 hadde James tosifret antall scoringer (10/10/13). Nå håper Molde-sjefen at han kan komme inn å bidra med flere mål på topp for Molde. Solskjær håper James senest er klar 1. juli.