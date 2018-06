STILTE OPP: Lars Lagerbäck og Heimir Hallgrímsson stilte opp både på pub og med fans utenfor stadion før privatkampen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / X02197

Lagerbäcks sjokktrekk: Gikk på supporter-puben til Island

Publisert: 03.06.18 01:23

FOTBALL 2018-06-02T23:23:25Z

REYKJAVIK (VG) Lars Lagerbäck (59) er ikke helt som andre landslagssjefer. Før kampen mot Island gikk han på supporter-pub sammen med Islands landslagssjef Heimir Hallgrímsson (50).

Lagerbäck har gått sin seiersgang siden han returnerte til Sagaøya torsdag. Han stilte i talkshow på TV. Sammen med Hallgrimsson. Det er sistnevnte som nå leder Island. Og det har han gjort med glans. Island er klare for VM i Russland, og åpner mot Argentina og Lionel Messi i Moskva 16. juni.

Den norske landslagstreneren gliser godt når VG spør han om hva som skjedde i forkant av lørdagens treningskamp i Reykjavik. Hvor han svært overraskende – for mange – stilte opp sammen med sine nære venn og tidligere kollega Hallgrimsson blant øldrikkende islendinger.

– Det var Heimir som inviterte meg. Det var han som alltid brukte å møte supporterne slik før kamper, siden vi startet vårt samarbeid i 2012. Det var første gangen jeg gikk dit. Men de har vært en utrolig flott supportergruppe, og støttet oss helt fantastisk, sier Lagerbäck.

Når VG ber han sette ord på hva som skjedde i lokalet svarer han:

– De visste ikke at jeg skulle komme. Heimir hadde heller ikke sagt det, så både dem og jeg ble litt overrasket. Vi fikk en fin supportergruppe, og jeg ga dem en norsk landslagsdrakt med nummer 12, og ønsket dem lykke til i Russland-VM, sier Lagerbäck.

Han kaller det en «trivelig 15 minutter». Og på spørsmål om han ble tilbudt en pils sier han.

– Nei, både jeg og Heimir avsto fra det. Men vi hadde sikkert fått flere om vi hadde spurt om det, sier en lattermild Lagerbäck.

Da Island tok ledelsen 2–1 gjorde Lagerbäck to geniale bytter. Joshua King og Alexander Sørloth kom inn. Og avgjorde kampen til norsk seier 3–2.

– Det var en kamp slik om jeg hadde forventet det. Island er utrolig velorganisert. Jeg sa det tidligere at når man sitter på Islands benk, så sitter man og nyter det. Når du sitter på Norges benk så blir du sint og irritert fordi de stenger av så mye som de gjør for motstanderen, sier Lars Lagerbäck .

Etter bataljen på Laugardalsvöllur mente han uavgjort hadde vært greit. Men han takket pent for seieren. Den tredje av tre mulige i 2018 som norsk landslagssjef.

At Island tapte hjemme for første gang på 17 kamper (juni 2013 2–4 mot Slovenia) virket Lagerbäck nesten litt brydd over. Han var kommet «hjem» til folket som har gitt ham heltestatus etter den utrolige EM-suksessen i 2016.

– Jeg fokuserer bare på det jeg kan få gjort noe med. At det blir en pause foran EM-kvalifiseringer er ikke noe jeg får gjort noe med. Nå skal vi gjøre en god match mot Panama. Jeg håper det kommer masse fans på Ullevaal onsdag, og forstår at vi har et lag som kan prestere, sier Lagerbäck.