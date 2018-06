Bolt «nervøs», «takknemlig» og «litt frustrert» etter målløs debut

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Norge G19 0–1) Usain Bolt (31) fikk muligheten til å utligne på hodet da han kom inn med 20 minutter igjen på klokka, men skuslet bort sjansen.

Innlegget fra venstre var godt, men i feltet klarte ikke Usain Bolt , som kom inn som spydspiss med draktnummer 9,58 (samme som verdensrekorden hans på 100 m), annet enn å stusse ballen bakover i feltet.

Det var Bolts store sjanse til å få nettsus i Strømsgodsets treningskamp mot Norges G19-landslag, men han, i likhet med resten av Strømsgodset-spillerne, måtte tusle slukøret av banen.

Istedenfor var det G19-landslaget som kunne juble for seier i treningskampen i solskinnet i Drammen, uten at det så ut til å gjøre noe med humøret til den store stjernen.

– Det var gøy. Jeg var litt nervøs, som jeg forventet å være. Det var min første kamp. Energien var fantastisk og jeg er takknemlig for fansen som kom hit og ga meg den energien, sier Bolt til en stappfull pressesone etter kampen.

– Jeg ville få en sjanse til å vise farten min. Jeg sa til gutta at de måtte «spille i bakrom, spille i bakrom, spille i bakrom», for dette er 19-åringer, så jeg er sikker på at jeg er raskere enn dem. Jeg ville ha en ball gjennom, men fikk det ikke, så jeg var litt frustrert, fortsatte sprinteren.

Det var RBK-angriper Erik Botheim som sørget for seier til G19-gutta.

Cirka 20 minutter ut i kampen dro han seg fri i feltet, prøvde lykken og fikk klaff, riktignok via en Godset-forsvarer.

Det holdt til seier for de norske G19-gutta, som i sommer skal spille U19-EM i Finland.

Usain Bolt er på sin side ferdig i Godset for denne gang. Etter planen skal han til England nå, der han skal spille en veldedighetskamp for Unicef på Old Trafford.

