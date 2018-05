Terje Hauge måtte besvare kritiske spørsmål også som aktiv dommer. Nå svarer NFFs dommersjef på vegne av standens prestasjoner. De er det mange meninger om i 2018-sesongen. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Pass opp for «Høgmo-fella»!

kommentar

Publisert: 29.05.18 19:39 Oppdatert: 29.05.18 20:18

FOTBALL 2018-05-29T17:39:51Z

Det er en del av Terje Hauges jobb å støtte sine egne. Men nå begynner dommersjefen å nærme seg den samme tabben som Per-Mathias Høgmo gjorde som landslagssjef.

Akkurat som Champions League-finalen viste oss hvor sårbar en keeper er, og hvor fort alt kan gå galt , skal det så lite til før dommeren blir den store snakkisen.

Et øyeblikks uoppmerksomhet, en vinkel som blir feil, noe som kommer i veien eller en regelrett feilvurdering.

På et øyeblikk handler alt om dommerfeilen .

Alle avgjørelser som er gjort rett tidligere i kampen, er det rett og slett ingen som bryr seg om lenger.

Urettferdig? Trolig.

En påregnelig konsekvens av å velge å være dommer? Åpenbart.

Hvordan bør da dommerkollegiet håndtere at de igjen og igjen havner midt i flomlyset?

Eller mer presist; hvordan bør dommersjefen, mannen som fronter totalen av det som blåses overfor offentligheten, uttale seg når den ene krisen avløser den andre?

Her er det flere hensyn å ta om man befinner seg i Terje Hauges sko .

Hans oppgave er å bygge opp dommere, som har en vanskelig oppgave. Særlig vil de unge og fremadstormende ha behov for støtte og vern når det stormer rundt avgjørelser de har tatt.

Slik sett er det til en viss grad mulig å forstå at Hauge er så opptatt av å trekke frem det positive som blir prestert denne sesongen.

På et eller annet punkt går det likevel en grense for når retorisk rosemaling fremstår direkte tåpelig.

Det mest kjente eksemplet er jo «Komiske Ali» fra Irak-invasjonen, men om vi skal holde oss i idrettsverden, er Per-Mathias Høgmo linje overfor omverdenen en naturlig parallell.

At han i landskamp etter landskamp krampaktig prøvde å fokusere på noe bra i det alle hadde sett at var dårlig, gikk etter hvert ut over hele posisjonen hans som landslagstrener.

Denne våren er Terje Hauge dessverre i ferd med å tråkke opp litt av det samme sporet.

I april ble det bråk da han ga dommerne terningkast 5 for det som var prestert så langt, på et tidspunkt der de fleste andre i Fotball-Norge irriterte seg for hvor ofte dommerfeil og kamputfall var blitt to sider av samme sak.

Nå stormer det igjen, etter at Hugo Vetlesen ble snytt for en klar straffe mot Sarpsborg 08.



Det sier mye om graden av frustrasjon når Ohi Omoijuanfo melder følgende på Twitter: «Dommermøte før 2018-sesongen. La oss se hvor mange straffer vi kan snyte Stabæk for i år».

Dommernes store problem er at du slett ikke trenger å like kanelbollene hos Samson på Bekkestua for å være irritert over kamplederne denne sesongen.

Molde var sinte mot Vålerenga, Lillestrøm var sinte mot Molde og Kristiansund, Bodø/Glimt var sinte mot Rosenborg og samme trøndere var sinte mot Odd, bare for å nevne noen tilfeldig eksempler.

Nå vil ikke Hauge frem med terningen igjen, fordi det ble så mye styr sist.

Men fortsatt understreker han hvor tilfreds han er med det staben hans har levert.

Denne kommunikasjonslinjen får tidligere toppdommer Per Ivar Staberg til å reagere så sterkt at han krever dommersjefens avgang.

Nå kan det ikke utelukkes at Staberg har en interesse i å dra på litt ekstra, siden koblingen hans som «husdommer» for et bettingselskap kan nyte godt av blest, men han er like fullt en anerkjent og høyst respektert tidligere dommer, som gjør noe så sjeldent som å snakke rett fra levra.

Selv om det nok er å dra det i lengste laget å kreve at Terje Hauge trekker seg, er det hevet over tvil at dommersjefen har begitt seg ut i et krevende kommunikasjonslandskap.

Forsøk på å glatte over noe hvem som helst kan se at har for mange sprekker, kan nemlig veldig fort virke mot sin hensikt.

For Terje Hauge er det nå bare én ting å gjøre: Å anskaffe en sminkefjerner til neste runde. Det er nemlig ikke antall runder, 90 minutter, hva evalueringer inneholder eller hva veilederne melder om, som er kjernen i denne problemstillingen.

Men at utfallet av kamper ikke skal avgjøres av at pipeblåseren dummer seg ut.

Skjønner ikke Terje Hauge dette, og justerer han ikke argumentasjonen deretter, så vil troverdigheten hans svekkes steg for steg.

Akkurat som Høgmo smertelig fikk erfare.