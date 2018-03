AMBISIØS: Tobias Christensen er Starts lokale juvel. Her er midtbanespilleren i forbindelse med en trening i Sørlandshallen. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

Starts supertalent (17) forsøkt jekket ned: – Lar meg ikke påvirke

Publisert: 01.03.18 10:31 Oppdatert: 01.03.18 12:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-01T09:31:40Z

KRISTIANSAND (VG) Tobias Christensen er trolig en av norsk fotballs mest fryktløse unggutter. Før den nært forestående eliteseriedebuten har 17-åringen allerede fått mange reaksjoner på sin kompromissløse væremåte.

– Jeg føler det har gått veldig bra det siste året. Jeg har utviklet meg og tatt store steg. Nå ser jeg bare frem til å komme i gang. Jeg har ambisjoner om å spille fast i Eliteserien fra kamp én. Jeg vil være så god som overhodet mulig, forteller Christensen til VG, sittende på en kald betong-tribune i Sørlandshallen.

Han reflekterer over opprykket til Eliteserien. Etter enorme omveltninger i Start forrige sommer, ville sesongavslutningen definere om klubbens nye storsatsing begynte med suksess eller fiasko. Starts ferske eiere sprøytet umiddelbart inn over 10 millioner kroner for å lykkes. Profilerte Tor-Kristian Karlsen ble hentet som sportslig leder. Deretter brakte han en rekke spillere til Sørlandet.

Les også: Slik skal Start gjenreises

Tok ansvar

I samme periode var det en 17-åring fra Kristiansand-bydelen Hellemyr som reiste seg i garderoben. Gutten var Christensen. Da innsatsen var for dårlig, krevde midtbanedynamoen at medspillerne skjerpet seg. Så, borte mot Strømmen i oktober, banket han inn den avgjørende 2–1-scoringen.

En måned senere kunne kristiansanderne konstatere at Eliteserien vender tilbake til Sør Arena i 2018. Opprykket var i boks. Og sportslig leder Karlsen var imponert.

– Jeg har sagt til Tobias at høsten 2017 var da han gikk fra å være gutt til mann. Vi har ekstremt mye å takke Tobias for. Han viste frem lederegenskaper som går langt utenpå det man kan forvente av en 17-åring. Han viste hvor mye Start betyr for ham, forteller Start-sjefen til VG.

Forsøkt jekket ned

Personene som kjenner Christensen blir nok ikke overrasket over å lese beskrivelsen fra høsten 2017. På karakteristisk sørlandsdialekt forteller G18-landslagsstjernen at han i oppveksten har opplevd å blitt forsøkt irettesatt av en mengde folk på grunn av fremtoningen sin.

– Både trenere, medspillere, motspillere og andre sine foreldre har prøvd å jekke meg ned. Det er kanskje naturlig når jeg er den jeg er, men jeg lar meg ikke påvirke. Jeg setter store krav til medspillerne og treneren mine, men også til meg selv, sier Christensen.

Allerede før det som forhåpentligvis skal bli hans store gjennombrudd i Eliteserien, har det vært snakk om interesse fra klubber i utlandet. På spørsmål om hva som er hans største styrke, trekker Christensen selv frem mentaliteten som mange ganger har ført til høylytte diskusjoner.

– Den kanskje viktigste styrken min er at jeg har tro på meg selv. Jeg tør å gå ut på banen og gjøre det jeg er god på. Det er mange spillere som har ferdigheter, men som kanskje ikke får ut potensialet i samme grad. Bortsett fra «skillsa» mine med ball, er nok mentaliteten min den viktigste ferdigheten jeg har, forteller Christensen.

– Hvor tror du innstillingen din kommer fra?

– Akkurat det er litt vanskelig å si, men jeg har nok litt fra både mor og far. Jeg har alltid vært slik. Det er viktig for meg å være meg selv. Jeg vil ikke la meg påvirke av hva andre syns og tenker. Jeg prøver ikke å være annerledes, det er bare sånn jeg er. Hvis jeg føler noe er galt, gir jeg beskjed om det. Det er naturlig for meg.

Pappaens klare beskjed

Han er oppvokst med en far som driver med salg og montering av varmepumper. Moren jobber i kantine. Til felles har dem at begge er sportsinteresserte og viktige støttespillere for sønnen.

Men noen ganger innebærer foreldrerollen også irettesettelser. Det fikk Tobias merke i fjor.

– Både mor og far har stilt opp for meg siden jeg var liten. Pappa er veldig interessert i fotball. Han tør å gi meg både kritiske og positive tilbakemeldinger. En gang reagerte han ganske kraftig. Det var etter den første kampen min for Start. Etterpå uttalte jeg i avisen at «jeg driter i hva folk syns om meg». Da jeg kom hjem, sa faren min: «Helsike, Tobias, nå må du bruke hodet ditt litt.» Da skjønte jeg at det kanskje ikke var så kult for far og mor å lese en overskrift hvor deres 16 år gamle sønn sa at han driter i hva andre mener.

– Men det er sant?

– Ja, det er jo det. He-he. Jeg bryr meg ikke om hva folk syns eller tenker. Det er sant, det, men jeg skjønner at mor og far reagerte litt. Det er viktig for meg å si det jeg mener, men jeg skjønner at det er lov å bruke hodet av og til.

Store ambisjoner

Denne sesongen er Christensen tiltenkt en indreløper-rolle i trener Mark Dempseys 4–3–3-system. Med en følsom venstrefot, bredt teknisk register og stort pågangsmot ønsker han å sette sitt preg på Eliteserien umiddelbart.

Da kan det også fort komme større klubber på banen.

– Jeg har ambisjoner om å være så god at jeg får et tilbud fra utlandet, men om jeg skal spille i Start i ett, to eller 10 år til, det vil tiden vise. Denne sesongen er målet å passere 10 målpoeng. Det hadde vært kult.

– Tar du både frispark og straffer da, eller?

– Jeg tror ikke jeg tar straffene, men frisparkene skal jeg ta. Det skal jeg, forteller Christensen bestemt og smiler.

Mannen som kan gi ham ansvaret, er Mark Dempsey. I vinter har engelskmannen vist Christensen stor tillit.

– Han er bare 17 år gammel, og har mye å lære, men han har masse, masse potensial. Mentaliteten er ekstremt bra. Du ser at han har en aura over seg. Han tar tak. Det viktigste for Tobias nå, er å holde fokuset på fotballen og la beina ta seg av pratingen. Det er mye vi må lære ham, men han har også allerede mye ved seg. Jeg er glad for å kunne jobbe med han og de andre unggutta vi har her, sier Dempsey til VG.

Søndag 11. mars serieåpner Start hjemme mot Tromsø på Sør Arena, trolig med 17 år gamle Christensen som en av hærførerne på laget.