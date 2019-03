– Liverpool feiret sin heldige seier som om det var VM-finalen

Merseyside-derbyet betyr sterke følelser i byen Liverpool. Selv om trenerne er tyske Jürgen Klopp og portugisiske Marco Silva, er det «full fyr» foran søndagens kamp.

Publisert: 03.03.19 13:07







Her er søndagens oddstips!

Det startet med at Liverpool-sjef Klopp på sin faste pressekonferanse skulle fortelle hvor viktig kampen var:

– Vi er Liverpool - det er som en VM-finale.

Så tok han seg inn foran pressekorpset:

– Det er ikke VM-finalen, men det er en veldig, veldig viktig kamp. Selvsagt på grunn av historien, og situasjonen gjør den enda viktigere.

les også En av Solskjærs hemmeligheter

Da Marco Silva fikk høre den uttalelsen, hadde han svaret klart. Han dro fram Merseyside-derbyet i desember da Divock Origi avgjorde seks minutter på overtid - etter at Jordan Pickford hadde fomlet ballen i egen tverrligger. Det ble 1–0 til Liverpool.

– Jeg så ikke stor forskjell mellom lagene i mitt første Liverpool-derby i desember. Som jeg følte var en spesiell kamp. De feiret sin heldige scoring som om det var VM-finalen.

Onsdag kan du vinne vanvittige 199 millioner kroner i Vikinglotto. Test vinnerlykken her!

Klopp var selv en av dem som feiret seieren i desember hemningsløst. Da han ble bedt om å kommentere jubelscenene fra den kampen på fredagens pressekonferanse, svarte tyskeren:

– Alle kjenner til den feiringen på Anfield. Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Det var et spesielt øyeblikk.

les også Salah håper på drømmereprise

Everton har faktisk ikke slått Liverpool siden 2010. Det har gått 18 kamper uten at Everton har vunnet. «The Toffees» vant sist den 17. oktober 2010 da mål av Tim Cahill og Mikel Arteta gjorde at det som den gang var David Moyes’ menn vant på Goodison. Roy Hodgson var Liverpool-manager.

Da Klopp på sin pressekonferanse ble spurt om den fiendtlige stemningen på Evertons arena, svarte han:

– På Goodison støtter de virkelig laget sitt. Det er så følelsesladet og lidenskapelig som fotball bør være. La oss dra dit og dra nytte av stemningen. Det kommer til å bli vilt.

les også Uniteds beste mot Liverpool avslører: – Alle var gale

Jürgen Klopp opplyste at det er usikkert om Roberto Firmino rekker helgens kamp, men ingen av de andre skadde spillerne blir klare.

VGs tips: Uavgjort

Everton kom seg på vinnersporet med 3–0-borteseier over Cardiff på tirsdag. Og det etter flere skuffende opptredener. Liverpool klinte til med 5–0 hjemme over Watford på onsdag.

I disse innbyrdes bymøtene har ikke Everton vunnet siden oktober 2010. Men var ikke så langt unna da laget røk i det omvendte møtet i desember (0–1-tap).

1,55 i odds på Liverpool blir bare litt for lavt for oss i et slikt byderby der det står så mye på spill - både poeng og skryterettigheter.

Vi forsøker et uavgjortspill til 3,80 i odds. Spillestopp er kl. 17.10 og Tv2 Sport Premium viser kampen.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.