EU-land vil samarbeide om Football Leaks-gransking

Statsadvokater fra ti EU-land møttes i Haag 19. februar for å koordinere hvordan de kan samarbeide om etterforskningen av de siste Football Leaks-avsløringene.

– Vi startet en foreløpig etterforskning allerede i 2016, i kjølvannet av Football Leaks-sakene den gangen, sa den franske statsadvokaten Jean-Yves Lourgoilloux på en pressekonferanse etter Eurojust-møtet. Eurojust er samarbeidsplattformen mellom påtalemyndigheter i EU-land.

I november i 2018 ble den «andre hoveddelen» av avsløringene knyttet til Football Leaks publisert. I løpet av de siste tre årene har over 800 nyhetsartikler blitt produsert av avisnettverket EIC, der VG er med. Utgangspunktet er at tyske Der Spiegel har fått tilgang til over 70 millioner dokumenter.

Men arrestasjonen av Rui Pinto i Budapest kan gjøre etterforskningen vanskeligere. Pinto er mannen som kalte seg «John» og var hovedkilden til Der Spiegel. Han omtaler seg selv som varsler.

– Kilden bak Football Leaks henvendte seg til oss, og det var viktig for oss å få originaldokumenter, sier Lourgilloux. De franske etterforskerne skal ha hatt kontakt med Pinto i flere måneder.

Sammen med sin advokat William Bourdon skal Pinto ha reist til Paris i november, der et vitnebeskyttelsesprogram ble diskutert. Pinto skal ha sagt seg villig til å samarbeide med de franske myndighetene. «Vi har mottatt omtrent tolv millioner dokumenter fra ham», sa Lourgilloux.

Allerede i løpet av den foreløpige undersøkelsen har etterforskerne funnet nye bevis på det de mener er straffbare forhold, hvitvasking og vanlig svindel.

Frankrike, Belgia og Tyskland skal være blant landene som ønsker å samarbeide om etterforskningen, men på podiet i Haag satt også den portugisiske Eurojust-representanten Antonio Cluny. Da Cluny snakket, ble det klart at etterforskningen ikke bare er enkel. Portugal anklager Pinto blant annet for utpressing, og ønsker ham utlevert.

ARRESTERT: Rui Pinto er kilden bak Football Leaks-avsløringene. Han er arrestert og befinner seg i Budapest. Foto: Maria Feck

– Vår undersøkelse startet i 2015. Den må vurderes separat fra Football Leaks, sa Cluny.

Hvis Pinto utleveres, vil en gyllen etterforksningsmulighet kunne glippe, mener Jean-Yves Lourgoilloux.