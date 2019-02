VIL HA MER MORO: Alexander Søderlund etter å ha avgjort cupsemifinalen mot Start 1. november i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Søderlund om Horneland: - En kjempefordel for meg

TRONDHEIM (VG) Alexander Søderlund (31) slet i fjor, og vurderte et klubbskifte i vinter. Samtaler med den nye treneren Eirik Horneland fikk RBK-spilleren til å bli i Trondheim.

Publisert: 26.02.19 11:21







– Ja, jeg kjenner dem (Horneland og Karl Oskar Emberland) godt fra før, og vet hva de står for. Jeg er veldig fornøyd med at de har kommet inn, sier Søderlund, som deler sin Haugesund-bakgrunn med trenerduoen.

– Det er i hvert fall ingen ulempe for deg at Horneland har kommet inn?

– Nei, nei, jeg tror det bare er en kjempefordel. Jeg vet hva som kreves, og vet hva de setter pris på. Det er bare bra, mener Rosenborg-spissen.

MÅ OVERBEVISES: Rosenborg-trener Eirik Horneland på mandagens trening. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Hvor nær var du å forlate RBK i vinter?

– Jeg så jo på mulighetene etter forrige sesong. Du gjør jo dine tanker. Nå ble jeg her, og det er jeg fornøyd med.

– Hvorfor ble du?

– Jeg har snakket mye med Horneland og Emberland om hvordan ting ville bli, så det hadde stor betydning.

Rosenborg-trener Eirik Horneland har sagt i klartekst at Erik Botheim, Nicklas Bendtner og Søderlund kjemper om den ene spissplassen på årets RBK-lag.

– I utgangspunktet er alle tre spisser, og jeg vil helst unngå å bruke dem andre plasser, har Horneland sagt til VG.

Nicklas Bendtner, som har vært gjennom et hardkjør under soningen i København, svarer kort og godt «ja» på spørsmål om han er klar til å ta opp spisskampen med Søderlund. Etter «comebacket» mandag, meldte Bendtner at han vet hva Horneland forventer av ham (se video):

Høy intensitet, løpskraft og hardt arbeid er nøkkelord i Horneland-stilen. Det er musikk i ørene til Søderlund.

– Sånn har det alltid vært for meg. Jeg vet hvor viktig den biten er for meg, og for Eirik forsåvidt. Han setter pris på det, sier RBK-spissen, som kun maktet åtte seriemål i fjor.

– Da kom jeg rett fra Frankrike og fikk derfor en lang sesong. Nå er det mer normalt, så dette skal nok gå fint, sier han.