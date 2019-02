MER JUBEL: Ole Gunnar Solskjær kan smile og juble for nok en seier. Borte mot Crystal Palace ble det 3–1-triumf. Foto: PHIL DUNCAN

Lukaku reddet Solskjærs skadeskutte United

LONDON (VG) (Crystal Palace – Manchester United 1–3) Ved hjelp av to mål av den utskjelte spissen Romelu Lukaku (25) tok Manchester United en sterk borteseier mot formsterke Crystal Palace.

London-laget hadde spilt seks strake kamper uten tap før Ole Gunnar Solskjærs lag kom på besøk, men rekken ble brutt til tross for at gjestene stilte uten en rekke skadde nøkkelspillere.

– Dette kan være en mulighet for dem til å finne formen og gi oss en hodepine i laguttaket når alle er friske igjen, sa Solskjær om utskjelte Lukaku og Alexis Sánchez før kampen.

Chileneren måtte nok en gang gå slukøret og målløs av banen, men belgieren grep muligheten med begge hender og hjalp United til seier takket være to mål.

– Vi vil dominere, score og å holde nullen. Vi hadde kampen under kontroll, sier Lukaku ifølge BBC.

Ashley Young scoret Uniteds tredje. Dermed er deres norske manager fortsatt ubeseiret etter 11 seriekamper i jobben.

Endte lang tørke

Solskjær og hans menn reiste til London uten flere nøkkelspillere: Jesse Lingard, Anthony Martial, Ander Herrera og Juan Mata var blant de som ble værende i Manchester for å pleie skadene sine.

Marcus Rashford tok plass på benken, fortsatt redusert på grunn av en ankelskade, og dermed fikk den lenge underpresterende og utskjelte Lukaku muligheten til å skinne som spydspiss.

– Når spillere kommer tilbake fra skade kan de styrke laget. Vi har en veldig sterk tropp, sier Lukaku.

Etter å ha misbrukt en eventyrlig mulighet til å score etter bare åtte minutter, da han avsluttet over mål fra noen få meter etter en corner av Luke Shaw, grep belgieren omsider muligheten etter en drøy halvtime.

I oppkjøringen til kampen fullroste Lukaku sin lagkamerat Shaw og kalte ham Uniteds beste spiller denne sesongen. Det gjentok spissen etter kampen.

Venstrebacken gjorde seg fortjent til bemerkelsen da han på imponerende vis driblet seg innover i banen og serverte Lukaku, som scoret med en perfekt plassert avslutning i lengste hjørne.

Det var stjernespissens første mål på ti kamper, det forrige kom i FA-cupkampen mot Reading den 5. januar.

1–0: Romelu Lukaku feirer målet sitt med lagkameratene. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Dobbel

Med blod på tann holdt Lukaku det gående etter pause. Syv minutter ut i omgangen var han råsterk i feltet, holdt unna en Palace-forsvarer og banket ballen vakkert i mål med en god volley.

På dette tidspunktet så det ut til å bli en komfortabel kveld for Solskjær, og United kontrollerte kampen i minuttene som fulgte 2–0-scoringen. Men så, litt ut av det blå, reduserte vertene.

Ashley Young klønet det til på høyrebacken og mistet ballen til Jeffrey Schlupp, som med et godt innlegg fant Joel Ward på bakerste stolpe. Høyrebacken nikket inn sitt første mål på over tre år og satte fyr på publikum på Selhurst Park.

Etter reduseringen tok Palace over initiativet i kampen og presset United. Da valgte Solskjær å ta grep: Ut gikk Sánchez og Diogo Dalot, inn kom Rashford og Éric Bailly, og laget gikk over i en 5–3–2-formasjon med intensjon om å demme opp for hjemmelagets offensive trusler.

Mot slutten måtte vertene ofre mer i angrep, og da dukket kontringsmulighetene opp for United, som økte til 3–1 ved Ashley Young.