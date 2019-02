Solskjær etter stjerneros: – Jeg er her for å hjelpe spillerne frem til sommeren

FORLENGER: Anthony Martial har skrevet under en ny kontrakt med Manchester United frem til 2024. Foto: REBECCA NADEN / X03075

MANCHESTER (VG) Manchester United-stjernen Anthony Martial (23) takket Ole Gunnar Solskjær (45) etter å ha signert en ny langtidsavtale. Nordmannens fremtid er ikke like spikret.

Solskjær fikk på fredagens pressekonferanse spørsmål om paradokset – at en stjernespiller takker ham etter å ha signert en femårskontrakt, når manageren selv bare har en midlertidig kontrakt med klubben:

– For en stund siden virket det ikke sannsynlig at Martial kom til å bli værende. I pressemeldingen takker han deg etter å ha signert. Du er midlertidig manager. Hvordan fungerer det når du er midlertidig manager og spillere signerer langtidskontrakter? Hvor mye har du å bidra med til klubben da?

– Jeg er her for å hjelpe spillerne frem til sommeren. Når jeg setter meg ned og snakker med ham, så forteller jeg for eksempel om Cristiano Ronaldos karriere og hvordan han kom seg dit, og jeg forteller om alle de fantastiske spillerne vi har hatt i historien. Jeg tror Anthony tenker at han vil være en del av det. Jeg tror vi har en toppspiller der, sier Solskjær.

– Men du er ikke den permanente manageren, og likevel er det du som forteller ham hvor bra det blir å være her i fremtiden?

– Jeg har vært her i 15 år som spiller, trener og nå manager. Jeg vet hvor mye denne klubben kan gi en spillers karriere og hva en spiller kan gi klubben. Jeg er her for å hjelpe klubben. Jeg er bare ærlig med ham og sier at for meg er det det beste stedet å være. Jeg skapte karrieren min her. Det var lett å selge inn klubben for Anthony, sier nordmannen.

«Jeg vil gjerne takke Ole og hans støtteapparat for troen de har hatt for meg, og for å ha hjulpet meg til å ta spillet mitt til et nytt nivå», sa Martial etter å ha forlenget kontrakten til 2024, og i kjølvannet av nyheten gikk tidligere United-profil Rio Ferdinand ut og uttalte: «Neste steg, signér Solskjær!»

Søndag ettermiddag er den utlånte Molde-manageren ute etter å revansjere tirsdagens 2–2-kamp mot Burnley. I forkant av bortekampen mot Leicester har Paul Pogba og Martial vært tvilsomme på grunn av skader, men Solskjær er optimistisk.

– Jeg tror ikke det er noe med Paul. Anthony må jobbe litt med rehabilitering, men jeg ser for meg at han også vil være med, sier nordmannen.

Leicester, seriemesterne fra 2016, overrasket Liverpool med 1–1 på Anfield i midtuken og viste i desember at de kan slå storlag som Chelsea og Manchester City.

– Jeg så kampen deres mot Liverpool. Det er et lag fullt av energi, fart, de forsvarer seg godt og er vanskelige å bryte ned. Det blir en tøff utfordring, men vi liker utfordringer, sier Solskjær.