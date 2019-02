SNAKKER SAMMEN: Landslagssjef Lars Lagerbäck i diskusjon med Ole Selnæs under Nations League-kampen mot Kypros i november. Bak gjør innbytter Alexander Sørloth seg klar for å entre banen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck tror ikke Selnæs-overgang betyr noe for landslagsplassen

Ingen var bedre for landslaget på 2018-høsten enn Ole Selnæs (24). Lars Lagerbäck fremstår positiv til at trønderen fortsatt skal kunne bidra etter overgangen til kinesisk fotball.

Noe oppsiktsvekkende skiftet midtbanespilleren fra franske Saint-Étienne til Shenzhen i Kina, en klubb som er nyopprykket til den kinesiske toppligaen.

Det skjer etter en sterk landslagshøst for Norge, der Selnæs både scoret seiersmålet hjemme mot Slovenia og var blant lagets beste hver gang i de fire siste Nations League-kampene. Norge vant sin gruppe i UEFAs turneringsnyvinning, og Selnæs kapret fast plass på sentral midtbane på bekostning av Sander Berge.

Omtrent tre uker før neste landskamp – ordinær EM-kvalifisering mot Spania i Valencia (23. mars) og Sverige på Ullevaal (26. mars) – starter den kinesiske ligaen, som i likhet med Eliteserien altså følger kalenderåret for sin sesong.

– Betyr ikke så mye

Overgangen fra fast spill i Europas femte beste liga til Kina bør ikke ha for mye å si for Selnæs’ muligheter for å være i troppen til dobbellandskampen.

– Forhåpentligvis betyr ikke det så mye. Jeg tror Ole kommer til å få en sentral rolle i sin nye klub. Det kompenserer til en viss del at han går til en liga med lavere kvalitet enn den franske, sier Lagerbäck til VG gjennom landslagets pressesjef Svein Graff.

Basert på svenskens tidligere Norge-tropper har veien for spillere fra for eksempel amerikanske Major League Soccer virket lengre enn for spillere basert i Europa. Til tross for at LA Galaxy-spissen Ola Kamara har fått prøve seg under fire samlinger og også levert totalt fem scoringer. Men flere ganger er det forfall fra andre spisser som har gitt Kamara sjansen for Norge.

Lagerbäck har heller ikke lagt skjul på at tidsforskjellen ikke har vært til fordel for landslagskandidater i USA. MLS’ terminliste tar også i mindre grad hensyn til landskampdatoer i Europa. Den kinesiske ligaen tar derimot spillepause under de kommende Norge-matchene i mars og juni.

– Tidsforskjellen vil alltid være en liten ulempe, spesielt om vi spiller torsdag eller fredag. Fordelen er riktignok at de (Kina) ligger foran oss i tid, sier Lars Lagerbäck om Selnæs’ tilfelle.

Overfor Nettavisen opplyste Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen at han tar en tur til Kina for å følge landslagsspilleren i sin nye liga.

– Jeg må søke visum og se hva dette er for noe, sa Hansen til Nettavisen.