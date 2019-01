Foto: Emmanuel Foudrot / X02976

Thierry Henry suspendert av Monaco

Den hardt pressede Monaco-manageren Thierry Henry har blitt suspendert av klubben.

Publisert: 24.01.19 19:48 Oppdatert: 24.01.19 20:02

Det opplyser klubben i en pressemelding. Årsaken vites imidlertid ikke.

Den franske manageren skal ha flyttet et stort antall førstelagsspillere ned til reservelaget, og dermed gjort flere i klubben svært sinte.

På en pressekonferanse onsdag - etter at Monaco ble slått ut av den franske cupen mot Ligue 2-laget Metz - sa han følgende om spillergruppen:

– Det kommer en tid hvor du trenger spillere som ønske rå redde klubben, som ikke bare tenker på sin egen karriere, sa han, uten å nevne navn.

Ansatt for 98 dager siden

Henry har ikke fått det helt til siden han tok over Monaco. Klubben fra fyrstedømmet ligger på 19. plass i Ligue 1 med fattige 15 poeng på 21 kamper. Det er tre poeng opp til trygg grunn, og Monaco gikk blant annet på denne smellen mot serieleder PSG:

Ikke bare skal det ha vært dårlige resultater og problemer innad i klubben, Arsenal-legenden imponerte ikke mange da han raste mot Strasbourg–spiller Kenny Lala i Monacos 5–1-tap for Strasbourg.

Henry mente høyrebacken halte ut tiden allerede i 1. omgang, og ifølge The Independent , kom han med følgende utsagn:

– Det er det 43. minuttet. Bestemoren din er en hore.

Deretter skal han ha snudd seg til fjerdedommeren og sagt:

– Han må slutte. Det er nok nå!

I etterkant har han beklaget hendelsen.

Henry ble ansatt for bare 98 dager siden, og skrev da under på en treårskontrakt. Siden har det blitt fire seiere, fire uavgjort og ti tap for Monaco.

Som følge av suspensjonen vil Henrys assistent, Franck Passi, lede fredagens trening.

