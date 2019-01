ØYEBLIKKET: Her frir Andreas Lunde Grindstein til kjæresten Ingrid Woldsund på Old Trafford. Foto: Privat

Andreas (24) fridde til kjæresten på Old Trafford – fikk videohilsen fra Solskjær

Andreas Lunde Grindstein (24) fikk tur til Old Trafford i julegave av kjæresten Ingrid Woldsund (22). Deretter samarbeidet han tett med favorittklubben Manchester United for å gi kjæresten drømmefrieriet.

Det unge paret forlovet seg i forbindelse med deres Manchester-tur forrige helg, da de var i den engelske byen for å se Manchester United mot Brighton, en kamp Ole Gunnar Solskjær & co. vant 2–1.

Andreas fikk se favorittlaget sitt vinne, men han vant lenge før seieren.

– Det hele begynte med at jeg fikk den turen i julegave av Ingrid. Så, i en slags lykkerus i romjulen sendte jeg en mail til klubben og spurte om det var mulig for meg å få fri til henne på Old Trafford. Det var et skikkelig longshot, sier Grindstein til VG.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Rundlurte kjæresten

Planen hans fikk seg en trøkk da klubben først sa nei. Noe slikt hadde de ikke tid til. Men en uke senere tikket det inn en mail.

– Da kom jeg i kontakt med en som het Jason fra klubbens museum, som ville hjelpe meg med å få det til. Vi mailet litt frem og tilbake, og til slutt fikk vi ordnet det – og MUTV (Manchester Uniteds offisielle TV-kanal) ville filme det.

– Vi hadde allerede bestilt en guidet tour på Old Trafford fredag gjennom den skandinaviske supporterklubben, men han ville at vi heller skulle komme på stadion noen timer før kampen lørdag. For at Ingrid ikke skulle få vite om det, fikk hun en mail om at vi hadde vunnet en spesialguidet omvisning – som ble trukket for skandinaviske supportere, siden klubben har en norsk trener.

Han forteller at de – som planlagt – dro til Old Trafford lørdag morgen. De ble da intervjuet av MUTV og fikk spørsmål om både Manchester United og Solskjær.

– Så fikk vi spørsmål om noen hadde lyst til å stille et siste spørsmål. Det var jo mitt signal, sier han.

Grindstein gikk ned på ett kne på sidelinjen, til kjærestens store overraskelse.

– Det var umulig å spå at det skulle skje for noen andre enn oss som visste om det. Hun ble veldig sjokkert, og heldigvis veldig glad, sier Grindstein, som understreker at frieriet ikke var planlagt lenge i forveien.

En ekstra overraskelse

I forbindelse med frieriet hadde TV-teamet for klubbens kanal vartet opp med en ekstra overraskelse. En personlig hilsen fra klubbens trener Ole Gunnar Solskjær.

– Andreas, jeg håper virkelig Ingrid har sagt ja til deg nå. Jeg ønsker dere all mulig lykke til og det kunne ikke vært en bedre plass å fri på. forhåpentligvis kan jeg si gratulerer og lykke til i fremtiden, sa Solskjær i hilsenen.

Prikken over i-en, ifølge Grindstein.

– Og det var jo et sjokk det og, sier han.

Paret, som er bosatt i Oslo, har foreløpig ikke satt noen dato for den store dagen. Hvordan det hele skal se ut, har de heller ikke funnet ut av.

– En kompis av meg spøkte om at vi skulle ha vielsen på Old Trafford og at vi burde få Solskjær til å stille opp som prest, sier han lattermildt.

– Jeg er ganske fornøyd med frieriet, men det er viktig å poengtere at det først og fremst handler om oss to. Alt annet får heller være en bonus, sier han.