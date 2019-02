Rosenborg tapte i Eirik Hornelands trenerdebut

FOTBALL 2019-02-01T21:50:48Z

(Rosenborg - Slavia Praha 0–2) Trønderne stilte med flere nysigneringer og et slagkraftig mannskap, men kom til kort mot det tsjekkiske storlaget i Eirik Hornelands første kamp som Rosenborg-trener.

Publisert: 01.02.19 22:50

Før tre minutter var spilt, satt den første for tsjekkerne. Miroslav Stoch, som i 2012 scoret målet som vant FIFAs Puskas-pris for årets beste mål, var først på en retur og satt ballen bak en utspilt André Hansen. De presset på videre, og skapte flere enorme muligheter.

Rosenborg mønstret sin antatt beste tilgjengelige startellever, med en skadefri Samuel Adegbenro og nysigneringene Gjermund Åsen og Gustav Valsvik. Alexander Søderlund startet på topp for trønderne.

Men han fikk lite å gjøre foran mål, og da Peter Olayinka kontret inn tsjekkernes andre like etter hvilen, hadde ikke Rosenborg mer å komme med. Slavia Praha skal spille sekstendelsfinale i Europa League om snaue to uker, mot Sander Berge og Genk.

– Det gikk for fort for Rosenborg. De fikk trøbbel i starten av begge omganger, og var heldige som slapp unna med bare de to scoringene. Totalt sett er nok ikke Rosenborg fornøyd med dette her, kommenterte Eurosports Tor Ole Skullerud.

Rosenborg er på plass i Algarve for å spille treningscupen Atlantic Cup. Og det var debutant Gjermund Åsen som stod bak trøndernes beste sjanse i kampen mot Slavia Praha, da han serverte Pål André Helland - som bommet.

– Jeg merker at det er første kamp for året. Det lugger litt, og vi har en jobb å gjøre både offensivt og defensivt. Vi sliter med samhandlingen offensivt, og med presset på ballfører, sier Åsen til Eurosport.

PS! Strømsgodset har også spilt treningskamp tidligere i dag. De slo 2. divisjonslaget Grorud 2–0, takket være scoringer av «Mos» Abdellaoue og Sebastian Pedersen.