TV 2-Alsaker: – Jeg tror ikke Liverpool har kollapset

Liverpool har bare klart uavgjort mot to «middelhavsfarere», men TV 2-kommentator Øyvind Alsaker vil likevel ikke sammenligne med våren 2014, da de rødkledde mistet gullet på tampen.

– Jeg tror ikke Liverpool har kollapset, jeg tror de reiser seg igjen, sier han etter at Jürgen Klopps karer spilte bare 1–1 både Leicester og West Ham - og nå møter «middelhavsfarer» nummer tre: Bournemouth med norske Joshua King.

– Etter som Manchester City har en tøff kamp mot Chelsea søndag, kan Liverpool komme til å være et par poeng foran igjen når helgen er omme.

Øyvind Alsaker understreker at det gjenstår en tredjedel av sesongen, og at det som skjer nå, derfor ikke kan sammenlignes Liverpool-skuffelsen i 2014.

– Da det røk for fem år siden, var det helt på tampen av sesongen. Det var en overtent Gerrard som hadde bestemt seg for at de ikke skulle slippe det. Nå er det annerledes. Liverpool har en downperiode, men jeg tror de kommer tilbake.

– Nå er det februar og fortsatt god tid.

Du må helt i bunnen for å finne lag som har sluppet inn like mange mål som Bournemouth denne sesongen. Samtidig scorer de også mye mål.

– Joshua King kan absolutt skape trøbbel for Liverpool. Han har farten og fysikken som skal til for å gi Liverpool-forsvaret en håndfull, sier Øyvind Alsaker.

– Mot West Ham og Leicester har Liverpool manglet den defensive tryggheten som de hadde i høst. Samtidig har Bournemouth den type offensive spillere som kan gi problemer.

TV 2-kommentatoren er klar på at dette er en kamp som Liverpool må vinne, på samme måte som de også burde ha slått West Ham og Leicester.

Liverpool har holdt buret rent bare én gang siden nyttår etter at Klopp har opplevd en defensiv skadekrise der både Joe Gomez og Trent Alexander-Arnold har vært ute. James Milner og Fabinho har vært nødt til å ta seg av høyrebacken, etter som reserven Nathaniel Clyne er utlånt til nettopp Bournemouth. De hentet ikke inn noen erstatter for Clyne.

– Det var en merkelig avgjørelse å la Clyne gå ut på lån, sier Alan Shearer ifølge Liverpool Echo.

VG-tips: Mané-mål

Mohamed Salah står uten nettkjenning i de siste to kampene og Liverpool har avgitt poeng i begge (1-1 og 1-1). Uten Liverpools fremste stjerne er det en annen stjerne, Sadio Mané, som har tatt ansvar foran mål. Senegaleseren har scoret i tre ligakamper på rad, og har kommet til flest avslutninger for Merseyside-laget de siste tre kampene. Liverpool har heller ikke Champions League-kamp før om nye ti dager, så Jürgen Klopp trenger ikke tenke på å hvile sine største stjerner - noe han vel ikke hadde turt uansett slik Premier League har utviklet seg. Vi går for et Mané-mål til 2 i odds.

