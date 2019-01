ARRESTERT: En person som ifølge hans egne advokater har tilknytning til Football Leaks skal være arrestert i Budapest. Bildet er av hjemmebanen til Manchester City, som var en sentral klubb i Football Leaks-avsløringene i høst. Foto: Jon Super / TT NYHETSBYRÅN

Football Leaks-varsler arrestert i Budapest

Portugisisk politi anklager en 30 år gammel portugisisk statsborger for forsøk på utpressing og datakriminalitet. Mannens advokater forsøker nå å hindre utlevering til hjemlandet.

Det var i går kveld, i Budapest, at 30-åringen ble arrestert. Det skjer etter at portugisisk politi hadde utstedt en europeisk arrestordre på ham.

I en pressemelding fra portugisisk politi heter det at de mulige lovbruddene blant annet inkluderer forsøk på utpressing og krenkelse av privatlivets fred. Portugisiske myndigheter jobber nå med å få mannen utlevert.

Mannens franske advokat, William Bourdon, som også har representert Edward Snowden og bank-varslerne Hervé Falciani og Antoine Deltour, beskriver klienten som «en stor europeisk varsler og en del av Football Leaks», som ønsket å vise frem kriminell aktivitet i fotballsporten til resten av verden.

Bourdon sier i en pressemelding at den arresterte er Rui Pedro Goncalves Pinto. Bourdon har fått i oppgave å representere varsleren sammen med en portugisisk og en ungarsk advokat.

Football Leaks-avsløringene, om ulovlige forhold i profesjonell fotball, har ført til en rekke etterforskninger i flere europeiske land de siste årene. Bruken av informasjon fra Football Leaks gjorde at flere europeiske stater kunne jakte på tilfeller av skatteunndragelse.

Pinto har, skriver advokatene i pressemeldingen, indikert at han har blitt «truet» de siste årene, og ulike aktører har angivelig forsøkt å «stilne ham for enhver pris».

Advokatene har gjort det klart at de nå vil gjøre alt for å forhindre en utlevering til Portugal, og de understreker at Rui Pinto – som varsler – har krav på spesiell juridisk beskyttelse.

– Den fransk-amerikanske stiftelsen The Signals Network har bestemt seg for å gi sin støtte, som inkluderer juridisk bistand, til Rui Pinto. Avgjørelsen er fattet av styret, sier direktør i stiftelsen, Delphine Halgand-Mishra.

I styret sitter blant annet varsleren Antoine Deltour, som bidro med dokumenter til den såkalte «LuxLeaks»-saken.

Det tyske magasinet Spiegel og medienettverket European Investigative Collaborations (EIC) – der VG er partner – har publisert materiale basert på Football Leaks i mer enn to år. Som prinsipp og for å beskytte kilder, så kommenterer ikke Spiegel eller EIC-nettverket identiteten til mulige kilder.