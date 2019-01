IKKE «FANTASTISCO»: Isco Alcorcón opplever sin verste periode som Real Madrid-spiller. Foto: Valentina Angela / TT NYHETSBYRÅN

Isco ute i kulden: – De må finne en løsning

Isco er en av Real Madrids aller største stjerner, men befinner seg langt bak i køen om spilletid. Forholdet mellom ham og trener Santiago Solari virker kjølig, mener La Liga-kommentator.

– Nå er motgangen der, etter mange år med oppgang. Det virker som det går litt inn på ham, sier Magnar Kvalvik, La Liga -kommentator for Strive.

Han skal kommentere lørdagens oppgjør mellom Real Madrid og Sevilla klokken 16.15. VG+ sender oppgjøret i samarbeid med Strive . Men det er ikke sikkert seerne vil få særlig med «Isco disco» på Santiago Bernabeu.

– Forholdet mellom ham og (trener Santiago) Solari virker jo ganske kjølig. Det virker som om Isco ser an hva som skjer med Solari, før han bestemmer seg for fremtiden. Solari har også et ansvar for å få mer ut av ham, og de må finne en løsning sammen, sier Kvalvik.

Spanjolens form har vært katastrofal den siste tiden, og da han fikk sjansen i onsdagens cupkamp mot Leganés, ble han byttet ut etter 67 minutter. Og da han strenet mot innbytterbenken, ofret ikke Solari ham så mye som et blikk.

– Det er ikke noe problem i det hele tatt, sa Solari på pressekonferansen etter kampen, på spørsmål om forholdet til Isco.

Spill som dette virker uansett uendelig langt unna:

Men den spanske hovedstadspressen ser gjennom forklaringen til Real Madrid-sjefen, og gikk tidligere denne uken ut med en spalte titulert «Isco, forlat nå », med begrunnelse om at Solari ikke ønsker ham. Akkurat det tror ikke Kvalvik kommer til å skje.

– Det virker litt forhastet om han forlater klubben nå. Han er en kjæledegge i Real Madrid, og har vokst til å bli en «Galactico». Real Madrid har ikke råd til å ha ham ute av laget, sier Kvalvik.

Lørdagens motstander, Sevilla, har til nå hatt en god sesong, og ligger á poeng med Real Madrid på en tredjeplass. Men en liten formdupp den siste tiden, gjør at Kvalvik tror historien gjentar seg - og at Real Madrid vinner storkampen på hjemmebane.

I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår.

VGs tips: Hjemmeseier

Dette er helgens toppkamp i La Liga med Sevilla på tredjeplass og Real Madrid på fjerdeplass - men der begge lag har 33 poeng.

Januar måned har så langt vært tøff for de mektige vertene. To seirer har det rett nok blitt. Men ligatap for Real Sociedad (0-2), 0-1-cuptap for Leganés og bare 2-2 borte mot Villarreal er under pari. Fortsetter denne svake trenden ser det ikke lyst ut for trener Santigo Solari og hans fremtid i klubben.

Sevilla har også fått en sløv start på 2019, og har blitt påført to strake tap for Athletic Bilbao i liga og cup. Husk at gjestene startet sesongen allerede i juli med Europa League, og kan ha blitt trøtte.

Thibaut Courtois (k) er tilbake for hjemmelaget. Benzema (a) kan også rekke oppgjøret, men Jesús Vallejo (f) er ute.

1,65 i odds er spiselig, og uvant høyt på Real Madrid på hjemmebane. Spillestopp er kl. 16.10, og kampen ser du som nevnt på VG+.