PERFEKT START: Ole Gunnar Solskjær kunne ikke fått en bedre start som manager for Manchester United. Fem seirer av fem mulige er fasiten så langt. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Folket tror på forlenget Solskjær-eventyr – United-ekspert er uenig

FOTBALL 2019-01-13T07:51:53Z

MANCHESTER (VG) Et flertall av nordmenn tror Ole Gunnar Solskjær (45) kan lede Manchester United til Champions League-plass – og få tilbud om managerjobben på permanent basis.

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 13.01.19 08:51

Det viser en landsomfattende måling gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra VG.

1001 nordmenn, basert på et representativt utvalg av befolkningen, har fått to spørsmål om den midlertidige Manchester United -manageren:

1) Tror du Ole Gunnar Solskjær vil få tilbud om å fortsette som manager i

Manchester United etter denne sesongen?

2) Tror du Ole Gunnar Solskjær leder Manchester United til en topp fire-plassering i Premier League, slik at laget blir kvalifisert for Champions League?

Svarene, som ble samlet inn fra 3.- til 7. januar, viser at befolkningen har tro på Solskjær-suksess.

59 prosent av de spurte, altså nesten seks av ti, tror Solskjær vil få tilbud om den permanente United-jobben. Ifølge britiske Daily Mirror er United-spillerne av samme oppfatning; spillerne ønsker angivelig at Solskjær skal få fortsette i jobben, skal man tro tabloidavisens oppslag tirsdag.

– Har bare gjort det grunnleggende

Solskjærs kandidatur støttes ikke i like stor grad av blant ekspertisen på «balløya». Mark Ogden, den profilerte ESPN-journalisten som var først ute med nyheten om at Solskjær var Uniteds valg som midlertidig sjef, har ikke tro på at nordmannen får fortsette etter sommeren.

– Han kan jo få tilbudet, men jeg tror ikke han kommer til å få det. Det er veldig tidlig, han har fått en kjempegod start, men vi må vente og se hvordan han og laget hans gjør det mot storlagene, sier Ogden til VG.

15 prosent av de spurte tror ikke at Solskjær får tilbud om United-jobben, mens 26 prosent svarer at de ikke er sikre. Hos oddsselskapene er Tottenham-sjef Mauricio Pochettino favoritt til å overta den permanente jobben, mens Solskjær kommer på andreplass foran foreløpig arbeidsledige Zinédine Zidane.

– Søndagens kamp mot Tottenham er den første store testen. Deretter er det åttedelsfinalene mot PSG i Champions League. Hvis han klarer å få til et resultat mot en topp fire-motstander og få United til kvartfinalen i Champions League, så vil det hjelpe kandidaturen hans mye. Men akkurat nå har han bare gjort det grunnleggende. Det er en lang vei å gå og han har mange store utfordringer foran seg, kommenterer Mark Ogden.

Tror på topp fire

Det er også et flertall av nordmenn som tror Solskjær klarer å lede United til topp fire-plassering i Premier League denne sesongen: Litt over halvparten (52 prosent) av de spurte tror han klarer det, 18 prosent tror han ikke klarer det, mens 31 prosent ikke er sikre.

Skulle flertallet få rett, vil det være litt av en prestasjon av Solskjær: Manchester United lå 11 poeng bak fjerdeplass Chelsea da Solskjær tok over jobben. Fire seriekamper senere er avstanden redusert til seks poeng.

Mark Ogden svarer «ja» på spørsmål om han tror Solskjær kan ta United inn blant topp fire.

– Chelsea er sårbare og kan fort komme til å snuble, så jeg tror det kommer til å stå mellom United og Arsenal. Det blir en tøff utfordring, men jeg tror de kan klare det, sier Manchester United-eksperten.

Premier League-legenden Alan Shearer sa forrige helg på BBC at han mener Solskjær burde få United-jobben fast «hvis han vinner et trofé». Med ligatittelen utenfor rekkevidde fremstår i så måte FA-cupen, der Arsenal er motstander i fjerde runde, som det mest realistiske målet – med mindre Solskjær skulle utrette et nytt mirakel i Champions League, 20 år etter at han selv avgjorde finalen mot Bayern München.

– Selvfølgelig vil jeg ikke dra. Det er en så fantastisk gjeng med spillere. Men jeg gjør jobben min, og fokuserer på neste kamp mens jeg er her, sa Solskjær til VG på spørsmål om han ønsker å bli værende lengre enn i mai.

Foreløpig er han på utlån fra Molde, der han nylig signerte en kontrakt som binder ham til klubben frem til 2021.

PS! Lørdag skrev Telegraph at Manchester Untied skal være interessert i England-manager Gareth Southgate.