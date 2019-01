GRATTIS: Kåre Ingebrigtsen deler ut en litt lav «high five» til Pål André Helland i oppgjøret mot Lillestrøm 16. mai. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Koteng fnyser av trenerforeningens frykt for RBK-seier

FOTBALL 2019-01-16T17:19:40Z

Norsk Fotballtrenerforening (NFT) frykter konsekvensene om Rosenborg får medhold i at Kåre Ingebrigtsen (53) var «klubbens øverste leder».

Publisert: 16.01.19 18:19 Oppdatert: 16.01.19 18:36

– Denne dommen kan få betydning for alle yrkestrenere i norsk fotball – både i herre- og kvinnefotball, og også for yrkestrenere i andre idretter, sier Teddy Moen, som er daglig leder i NFT.

– Vi mener den etterlønnsavtalen som RBK har praktisert er i strid med arbeidsmiljøloven og er en ordning som vil svekke yrkestrenernes stillingsvern, tillegger han.

Rettssak mandag

Stridens kjerne i den kommende rettssaken handler om Kåre Ingebrigtsen var Rosenborgs øverste leder eller ikke.

Det er bare øverste leder som kan inngå arbeidsavtaler hvor man fraskriver sitt stillingsvern. Ingebrigtsen hadde avtalefestet en sluttpakke i sin kontrakt, og han mener denne klausulen er ulovlig.

Rosenborg mener Ingebrigtsen kan defineres som øverste leder, og at klausulen dermed er gyldig. Partene møtes i retten fra mandag 21. januar. Også Erik Hoftun har gått til sak og krever en kjempesum av RBK .

– Svekket rettssikkerhet

I et «skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesser» til Sør-Trøndelag tingrett uttrykker trenerforeningen, ved advokat Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort DA, bekymring hvis retten anser Ingebrigtsen som øverste leder.

Foreningen mener det vil svekke trenerens stillingsvern og føre til mindre åpenhet i norsk fotball.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng har et annet syn på saken.

– Konsekvensen hvis RBK taper blir kortere kontrakter for trenere. Forutsigbarheten blir dårligere, sier Koteng, som sa følgende etter sparkingen av Ingebrigtsen:

NFT er bekymret for at det vil føre til økt bruk av voldgiftsklausuler, der arbeidskonflikter unndras offentlighet og dermed svekker treneres rettssikkerhet. Koteng ser ikke poenget her, og spør om hvorfor det skal være åpenhet rundt en treners ansettelsesforhold.

I innlegget påpekes det at Ingebrigtsens stillingsbeskrivelse fremstår som helt ordinær for en hovedtrener.

Skulle Ingebrigtsen få medhold i at klausulen er ulovlig, kan også det få konsekvenser.

– Da vil en slik klausul være uten betydning, mener idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

– Etter min mening er han langt fra øverste leder. Han skal betraktes som en ansatt med de rettigheter og krav som følger, tillegger Kjenner.

Klubbene følger med

Pål Kleven, i Advokatfirma Kleven & Kristensen, et av Norges ledende advokatkontorer innen idrettssektoren, mener det er vanlig med sluttpakkeklausuler for eliteserietrenere.

Han tviler imidlertid på at utfallet av saken vil skape presedens for fremtiden.

– Slike saker beror på en konkret vurdering av hver enkelt sak, herunder særlig hvordan klubb og trener har innrettet seg etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Saken vil likevel medføre at klubbene blir mer oppmerksomme på problemstillingen og søke å innrette seg på best mulig måte, sier Kleven.

Han representerer Norsk Toppfotball (NTF), klubbenes interesseorganisasjon, og har jobbet med trenerkontrakter for flere eliteserieklubber. Kleven understreker at han ikke uttaler seg på vegne av NTF i denne saken.

– Det er bare bedriftens øverste leder som kan fraskrive stillingsvernet sitt, men både i juridisk teori og i rettspraksis er det åpnet for at man kan ha mer enn én øverste leder i en bedrift, sier han.

– Åpner for sluttpakker

NFT mener dagens regelverk åpner for betingede etterlønnsklausuler.

– Den praktiske funksjonen til slike klausuler er at arbeidsgiver i en mulig fremtidig oppsigelsessituasjon, først må avklare med treneren om han/hun vil benytte seg av klausulen, og i tilfelle nei, må eventuelt klubben gjennomføre en oppsigelse i henhold til lovens materielle og prosessuelle regler som treneren da kan angripe på vanlig måte, skriver advokat Lenth.

Pål Kleven sier det er formålstjenlig med forutsigbare og effektive oppsigelsesmekanismer for å unngå at slike saker trekker ut i tid.

– Det er naturlig nok prekært at slike sluttpakkeklausuler utformes på en slik måte at de står seg i henhold til gjeldende regelverk, sier Kleven.

PS! Rosenborg har akseptert at fratredelsesklausulen i Erik Hoftuns kontrakt ikke kan fastholdes, men fastholder at vilkårene for avskjed var oppfylt.