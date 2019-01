Foto: Scott Heppell / X03874

Solskjær om rivalen for United-jobben: – Det er en grunn til at det spekuleres

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) har forståelse for at Mauricio Pochettino (46), som han møter søndag ettermiddag, er en favoritt til å ta over Manchester United på permanent basis.

– Han har gjort en veldig god jobb. Han er en av … som dere sier … det er en grunn til at det spekuleres. For han har gjort det så bra. Men det er ikke min oppgave å vurdere andre managere, mitt fokus er på meg og mitt lag, sier Solskjær på pressekonferansen før søndagens møte med Tottenham.

Spørsmålet han svarte på, handlet om at kampen på Wembley ser ut til å være mellom favoritten (Pochettino) og nestfavoritten (Solskjær) til å bli fast Manchester United -manager til sommeren.

Pochettino har også fått mange spørsmål om United-jobben den siste tiden. Det har Tottenhams pressesjef gått lei av:

En smilende og solbrun Solskjær møtte pressen på treningsanlegget Carrington sent torsdag kveld, like etter å ha kommet hjem fra noen dager på treningsleir i Dubai.

– Jeg blir ikke så lett brun, men jeg tror det fungerte litt, spøker Solskjær mens han setter seg ned på podiet.

Dubai-turen var Solskjærs første mulighet til å få en ordentlig treningsuke der han kunne sette sitt preg på spillerne. På spørsmål om det betyr at man nå i større grad vil få se hans United, svarer nordmannen:

– Hver dag og hver kamp vil føre oss nærmere og gi oss en større forståelse for hvordan vi ønsker å spille. De siste fem kampene har ikke vært så ille, men det er alltid ting å jobbe med, forholdet mellom spillerne, samholdet og forståelsen. Forhåpentligvis får vi se et positivt lag.

Den mest interessante nyheten han kunne meddele, er at Paul Pogba er friskmeldt til den viktige Tottenham-kampen etter å ha mistet FA-cupoppgjøret mot Reading på grunn av en skade. Franskmannen har scoret fire mål og levert tre assists på bare fire kamper under Solskjær.

Pogba vil være spilleren Tottenham frykter mest, mens skarpskytteren Harry Kane trolig er den største trusselen for Solskjær og hans United. Som tidligere spiss ved 45-åringen å sette pris på en kvalitetsangriper.

– Han er ikke så ille, eller hva? Han er en fantastisk målscorer, en av verdens beste. Men jeg har et par selv som jeg er fornøyd med å jobbe med. Sett fra utsiden er Kane en fantastisk avslutter, han misbruker aldri sjanser, så vi må sørge for at han ikke får noen mot oss, sier Solskjær.

– Ser du på dette som din første virkelige testen i din nye rolle?

– Nei, vi har hatt tester. Newcastle på bortebane er også en test. Den første kampen mot Cardiff var også en test. Den første hjemmekampen foran fansen var også en test. Du blir testet i hver eneste kamp i Premier League , uten tvil, men dette er selvfølgelig en kamp mot et topplag. Hvis vi vil nærme oss dem, trenger vi en god prestasjon og et godt resultat.

