Solbakkens FCK sjanseløse: 1–4 mot Atlético Madrid

Publisert: 15.02.18 22:54 Oppdatert: 15.02.18 23:56

FOTBALL 2018-02-15T21:54:22Z

(FC København-Atlético Madrid 1–4) Snøværet i Kongens By stoppet ikke Atlético Madrid. De vant enkelt 4–1 over FC København i Europa Leagues 16-delsfinale.

Ståle Solbakken jobbet energisk på sidelinjen, men måtte bare innse at motstanderen var et par nummer for store for FCK - og spenningen er tilsynelatende ødelagt før returoppgjøret i den spanske hovedstaden.

Atlético Madrid vant Europa League så sent som i 2011/12-sesongen og var i Champions League-finalen både i 2014 og 2016.

– Atlético er et topp-topp-topp-lag. De går helhjertet i kontra langt ut i 2. omgang. Det er et topplag i Europa. De ligger foran naboene i Madrid og syv poeng bak Barcelona. De er helt oppe blant de aller beste vi har møtt, sa Solbakken på pressekonferansen etterpå.

Han lovpriste det offensive spillet, men var sjeleglad for at Atlético ikke hadde avgjort tidligere.

– Vi gjør tre-fire store personlige feil. Vi kunne ha vært døde og begravet etter ti minutter, sa FCK-sjefen.

Slik var det ikke: FC København tok ledelsen etter et kvarter. Det kunne like gjerne ha stått 0–3, men hjemvendte Viktor Fischer (23) scoret - i sin første europeiske klubbkamp siden Ajax’ kamp mot Molde i desember 2015.

Peter Ankersen skjøt mot mål, og Fischer kunne styre kula i mål med hælen. Jyden har de siste årene vært i Middlesbrough og Mainz, uten at det har blitt noen stor suksess. Nå har han underskrevet for FCK til 2022.

Men hvor lenge var Solbakken & co i paradis?

Det ble 1–1 etter en kort corner-variant som resulterte i et innlegg. Både Saul Niguez og Diego Godin sto helt alene - og Saul skallet inn målet.

Gjestene gikk til pause 2–1-ledelse. Kevin Gameiro avsluttet et vakkert angrep der København-spillerne løp imellom små, frekke kombinasjoner. Robin Olsen var igjen sjanseløs til å redde.

Ukonsentrerte avslutninger av Antoine Griezmann og gode redninger av Robin Olsen gjorde at det sto bare 2–1 ved pause, men etter 70 minutter viste franskmannen prøver på sine kunster. Han var plutselig alene med den danske keeperen og scoret lekkert med venstrebeinet. Det skjedde etter Yannick Ferreira-Carrascos vakre gjennomspill.

Så ble det 4–1 ved Vitolo, og Solbakken satte seg ned.

Atlético Madrids solide sisteskanse Jan Oblak er sengeliggende med influensa, og Diego Costa var heller ikke med til Danmark.

Manager Diego Simeone var meget fornøyd:

– Det er kaldt og snør. Ofte har vi hatt problemer i slike kamper mot lag som på papiret er dårligere. Vi fikk også Oblak ute i siste øyeblikk, men i kveld løste vi det hele på tilfredsstillende vis, sa Atletico-sjefen.

Ståle Solbakken og hans København har levert langt under pari til nå i den danske Superligaen, der de bare er nummer fire, hele 18 poeng bak serieleder Midtjylland. De er også slått ut av den danske cupen.

Atlético Madrid på sin side er nummer to bak suverene Barcelona i La Liga. Klubben ble nummer tre i sin Champions League-gruppe med Chelsea, Roma og Qarabag.

København tok seg videre i Europa League etter å ha sikret 2. plassen i gruppe med Zlin, Sheriff og Lokomotiv Moskva.