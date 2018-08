SOMMERGLIS: Ole Gunnar Solskjær var fornøyd etter 4–1-seieren over Brann og resultatene til Molde i sommer. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Solskjær om «drømmesommeren»: – Vi er høyt oppe nå

Publisert: 14.08.18 20:38

Strålende poengfangst i Eliteserien, gode prestasjoner i Europa og millioner inn i klubbkassen: Sportslig har sommeren 2018 vært rosenrød i Molde.

– Vi er høyt oppe nå. Vi må si oss fornøyd med sommeren vi har hatt, erkjenner trener Ole Gunnar Solskjær overfor VG, midt mellom to av sesongens viktigste kamper: Søndag sendte 5–1-seieren over Brann laget hans inn i gullkampen, mens en hjemmeseier mot skotske Hibernian på torsdag vil sende Molde nærmere et Europa-eventyr. Dette vil da skje i den samme uken hvor rettssaken mot en Molde-spiller tiltalt for voldtekt gjennomføres.

Moldes «drømmesommer» startet med 3–0-seieren hjemme mot Stabæk den 23. juni. Siden har klubben knapt møtt motgang: Syv seirer, to uavgjort og ett tap er fasiten på de ti siste kampene, og 2–1-tapet mot nordirske Glenavol ble effektivt rettet opp med en overbevisende 5–1-seier på Aker Stadion.

Utelukker ikke gullkamp

De gode resultatene i Eliteserien har ført til at Molde kun ligger fem poeng bak serieleder Brann, og fører til at Solskjær ikke utelukker en gullstrid fullstendig.

– Vi har kontakt med RBK og Brann. Da blir alltid spørsmål om det. Hadde vi tapt mot Brann, hadde vi vært helt sjanseløse. Nå har vi gitt oss flere prosents sjanse til å henge med, vurderer Molde-treneren.

– Vi har en stor og sterk stall, og hvis vi kan være med på både gruppespill i Europa League og en kamp helt til døren her hjemme, da har det vært en fantastisk høst, sier Solskjær.

Administrerende direktør Øystein Neerland advarer samtidig:

– Det er ingen automatikk i at det fortsetter slik, selv om sommeren har vært bra. Dette treet vokser ikke inn i himmelen av seg selv, så vi må jobbe knallhardt for å holde oss på dette nivået. Ingenting er avgjort. Men vi har spilt bra og scoret mange mål i sommer, og entusiasmen rundt klubben er på vei opp. Det er veldig kjekt å registrere.

Millionfest

En plass i Europa League-gruppespillet kan føre til inntekter mellom 50 og 100 millioner kroner, inkludert premiepenger og lukrative TV-rettigheter. Men moldenserne har allerede sørget for å fylle sparegrisen denne sommeren.

Det er nemlig ikke bare på banen at Molde leverer resultater denne sommeren: Videresalget av Mohamed «Moi» Elyounoussi førte, slik VG tidligere har omtalt , til inntekter på rundt 30 millioner kroner. I tillegg ble stortalentet Leo Skiri Østigård solgt til Premier League-klubben Brighton for en ukjent sum og utvilsomt med en betydelig videresalgsklausul. Nå er MFK i ferd med å håve inn enda mer: Det nært forestående salget av Erling Braut Håland til RB Salzburg skal ifølge Eurosport ha en mulig totalramme på 100 millioner kroner.

– Vi har vist de siste årene at vi kan gjøre gode salg: «Moi» i 2016, Björn Bergmann Sigurdarson i januar, og nå trolig Erling. «Moi»-avtalen viste at vi må si oss fornøyde med at vi heller velger å få litt lavere summer der og da og heller sikrer oss en større del av videresalget, sier Solskjær.

Øystein Neerland har den krasse kritikken fra Eurosport-ekspert Christian Gauseth friskt i minne. Gauseth sa i starten av juni at han mente Molde har «feilet grovt» med spillerlogistikken.

– Jeg får si at vi snakker med bena. Det er det man gjør på banen, men vi gjør det også utenfor banen. Vi vet at ting svinger fort i fotballen, og spillerlogistikk er veldig krevende. Vi føler ikke at det er så veldig annerledes nå enn det har vært. Noen ganger treffer vi, andre ganger bommer vi, sier Neerland.

Molde-sommeren har ikke minst inneholdt tre profilerte signeringer: Leke James, Magnus Wolff Eikrem og Pawel Cibicki, i tillegg til at Erling Knudtzon kommer fra Lillestrøm etter sesongslutt.