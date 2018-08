SPILLER LITE: Martin Ødegaard (t.v.) og Iver Fossum er blant landslagsspillerne med minst spilletid før tirsdagens uttak. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ødegaard på bunnen av Norges minutt-liste

FOTBALL 2018-08-28T02:51:43Z

Martin Ødegaard (19) har knapt fått offisielle spilleminutter før sesongens første landslagsuttak.

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 28.08.18 04:51

Av de 27 spillerne som har vært en del av det norske landslaget så langt i 2018, er nylig Vitesse-klare Ødegaard den som har spilt aller minst offisiell fotball denne sesongen.

Etter kun 40 «treningsminutter» i sesongoppkjøringen for Real Madrid, fikk 19-åringen et innhopp på 15 minutter for Vitesse Arnhem i 0–0-kampen mot AZ Alkmaar søndag ettermiddag.

Disse har spilt minst før uttaket Dette gjelder kun offisielle kamper (liga, cup og Europa-kvalik). Spillere som har vært i landslagstroppen så langt i 2018, er vurdert. Martin Ødegaard: 15 min. Håvard Nordtveit: 16 min. Iver Fossum: 20 min. Stefan Johansen: 25 min. Alexander Sørloth: 32 min. Bjørn Maars Johnsen: 52 min.

Med tanke på at to viktige Nations League-kamper mot Kypros og Bulgaria står for tur med landslaget, og at kortsiktige resultater nå er langt mer avgjørende enn under vårens treningskamper, kunne Ødegaards mangel på kampform vært et handikap for ham før tirsdagens uttak. Men ikke ifølge landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

– Martin har ikke fått mange minutter i kroppen, men han har vært i et bra treningsregime med veldig gode spillere i Real Madrid. Nå har han fått seg en klubb og er i gang. Han vurderes som om han er i full gang som resten av spillerne, sier «Perry» til VG.

To på benken i Premier League

Sammen med Ødegaard blant spillerne med minst offisiell spilletid denne sesongen, finner vi hans Drammen-kompis Iver Fossum. Midtbanemotoren har kun fått 20 minutter i en cupkamp for Hannover, og ble sittende på benken gjennom hele serieåpningen denne helgen. Bundesliga-kollega Håvard Nordtveit fikk 16 minutter mot Bayern München.

– Vi er ikke bekymret for Fossum heller. Han er en spiller med høy status i Hannover og har blitt veldig profesjonell. Han har vært ute i kulden før og fightet seg inn, sier «Perry».

Sammen med Lagerbäck har han også sett at to av de fire Premier League-nordmennene så langt har fått lite spilletid: Stefan Johansen (Fulham) har spilt 25 minutter fordelt på to innhopp, mens Alexander Sørloth (Crystal Palace) har fått 32 minutter i løpet av tre innhopp. Men ut fra Per Joar Hansens uttalelser er det lite som tyder på at benketilværelsen vil koste dem plassen i landslagstroppen.

– Stefan var kanskje den viktigste spillerne til Fulham da de rykket opp. Selv om han er utsatt for en helt annen konkurranse nå enn i fjor, er jeg helt sikker på at han vil få mange kamper fremover. Jeg er ikke bekymret. Og det samme gjelder Sørloth, som er i en tøff konkurransesituasjon. Det er positivt at han får innhoppene han får, sier Lagerbäcks høyre hånd.

– Alle stiller likt

Bjørn Maars Johnsen, som sammen med Joshua King var Lagerbäcks førstevalg på topp på våren, har også slitt med å spille seg inn på laget etter overgangen fra ADO Den Haag til AZ Alkmaar i sommer. Tankspissen har totalt fått 52 minutter på tre innhopp, men har klart å notere seg for én scoring.

Martin Linnes har sittet på benken til Galatasaray i de to første tyrkiske serierundene, men fikk 120 minutter i supercupen mot Akhisarspor i starten av august. For Ghayas Zahids del har ikke serien engang begynt, men teknikeren har spilt 312 minutter i Europa League-kvalifiseringen og virker å være fast på APOEL-laget.

– Spilletid betyr mye. Det gjør det absolutt. Det er et parameter vi ser veldig, veldig nøye på. Men vi vurderer tidligere landskamper også, for vi ønsker å bygge en stamme slik at vi slipper å bytte ut spillere hver gang. Vi tror mye på kontinuitet, sier «Perry».

– Nå har de fleste ligaene nettopp kommet i gang, så det er altfor tidlig å konkludere. Alle stiller likt før dette uttaket, tillegger assistenttreneren.