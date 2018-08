Godset-legen om Deumeland: – Han hadde ingen lammelser

FOTBALL 2018-08-19T18:00:22Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Start 1–1) Start-keeper Jonas Deumeland ble fraktet med ambulanse til sykehus i Drammen etter et sammenstøt med en lagkamerat. Strømsgodsets lege er optimistisk for målvaktens helse.

Publisert: 19.08.18 20:00 Oppdatert: 19.08.18 21:40

Det ble en uhyggelig slutt på oppgjøret i Drammen.

TV-bildene så riktignok ikke så dramatiske ut, men Start-keeper Jonas Deumeland ble liggende og vri seg i smerter etter å ha plukket et innlegg og falt over lagkompis Eirik Wichne cirka tre minutter før slutt.

Ligger til observasjon

Det førte til at kampen ble stoppet i nærmere 20 minutter i påvente av at målvakten skulle fraktes ut av stadion og inn i en ambulanse som frakter ham videre til sykehuset.

Godsets lege Erik Dag Knudsen hjalp til med Start-keeperens skade. Overfor VG forklarer han at Deumeland hadde symptomer fra nakke og ryggen og følte seg kvalm, men at det gikk bedre da han fikk på seg nakkekrage.

– Han hadde ingen lammelser og var uten symptomer av farlig art da han reiste herifra. Jeg er optimist, men vi tar ingen sjanser, sier han til VG, og legger til at spilleren skal gjennom en CT-skanning og ligge til observarasjon på Drammen sykehus søndag kveld.

Presseansvarlig i Start, Ole Gerhard Sørensen, opplyser til VG at det vil komme en oppdatering rundt Start-keeperens tilstand senere søndag kveld.

Rekdal irritert på publikum

– Jeg vet ikke eksakt hva det er, men det er ikke sånn man ønsker å se, hverken med egne eller andre sine spillere på banen. Fotballen blir veldig lite viktig, sier Start-trener Kjetil Rekdal til Eurosport.

– Legen trodde kanskje ikke at det var så ille til å begynne med, men etter hvert så skjønte han at det kanskje kunne være mye verre enn vi tror. Vi får krysse fingrene og håpe at det ikke er så ille som det verste som kan skje, utdyper han overfor VG.

– Du ble relativt irritert på publikum, som pep for drøying da han lå nede...

– Jeg opplever ikke at vi drøyde så fryktelig heller, men jeg ble litt overraska at dommeren gikk bort til keeperen vår etter 20 minutter og sa at nå må du henge i ellers får du gult kort. Du kan jo snu om på det da. Strømsgodset har vel gjort akkurat det samme i kamper på bortebane de også. Jeg synes ikke vi drøyde faktisk, sier Rekdal.

Eirik Wichne var nærmest Deumeland da situasjonen inntraff og forklarer sammenstøtet på følgende vis:

– Jeg opplever at det er et innlegg, og så tror jeg det bare er hvordan han lander. Kanskje han får en nakkesleng eller et eller annet. Jeg fikk kontakt med ham før han gikk ut, så han var bevisst og alt gikk for så vidt greit. Og så har jeg hørt at han får god behandling nå, så jeg håper det går fint med han, sier Wichne til VG.

– Når det tok så lang tid, skjønte jeg virkelig at det var alvorlig. Jeg vet ikke, det er litt rart når det er en spiller som ligger nede. Du vet liksom ikke hva du skal føle, men så må du samtidig være fokusert på kamp. Man er alltid redd for medspillere, det er jo venner, så jeg blir veldig bekymra, fortsetter han.

Håkon Opdal, som er klar for Brann , fullførte de siste minuttene for Start i 1–1-kampen mot Godset.

– Er dere fornøyd med ett poeng på Marienlyst i dag?

– Ja. Det er en vanskelig bortekamp, vi blir presset ganske hardt og får mange innlegg i mot. Alt i alt er det et greit poeng vi tar med oss hjem til Kristiansand, sier Wichne.

Drømmetreff for Glesnes

Det så lenge ut til at Start skulle hente hjem sin første borteseier denne sesongen etter at Kevin Kabran (24) ga sørlandsklubben ledelsen etter en halvtimes spill.

Strømsgodset stanget og stanget mot den gule forsvarsmuren og en svært god Deumeland i Start-buret.

Så bestemte Strømsgodset-kaptein Glesnes seg for å teste skuddfoten fra godt over 30 meter da det var spilt 80 minutter.

Ballen fløy som en kule opp i motsatt kryss til ellevill jubel fra hjemmepublikummet på Marienlyst. Dermed endte det 1–1 og med ett poeng til hvert av lagene.

Strømsgodset er på 10. plass med 22 poeng på 19 kamper. Start ligger nest sist med sine 16 poeng. Opp til Stabæk på trygg grunn er det to poeng.