LEVERTE GODT I VM: Sverige-keeper Robin Olsen, her fra da svenskene ble slått av England i kvartfinalen. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Solbakken bekrefter at han håver inn på svensk stjernekeeper

Publisert: 24.07.18 06:37

FOTBALL 2018-07-24T04:37:20Z

(Hobor – FC København 0–3) Samtidig som han og laget tok sin første seier i Superligaen for sesongen, bekreftet Ståle Solbakken (50) at en av nøkkelspillerne hans de siste sesongene er solgt til en italiensk storklubb.

I et intervju med TV3 Sport forteller Ståle Solbakken at Robin Olsen er klar for AS Roma. Litt senere bekreftet italienerne på Twitter at FC København - og Sverige-keeperen har ankommet Italia.

– Det er et salg som har vært planlagt en stund og et salg vi er veldig tilfredse med basert på at vi allerede har to keepere og at vi får noe penger i kassen, melder nordmannen om keeperen som har vært i klubben siden 2016.

Over 100 mill.

50-åringen skal ifølge TV3 også ha bekreftet at salgssummen er på 86 millioner danske kroner, noe som tilsvarer drøyt 110 millioner norske.

At den italienske storklubben handler keeper nå kommer ikke som en overraskelse på noen. De har allerede tjent gode penger på å la Brasil-keeper Alisson Becker gå til Liverpool . Han blir den dyreste keeperen gjennom tidene i 700-millionersavtalen mellom klubbene.

Første seier

Men butikken går altså godt også i FC København. Ikke bare utenfor, men også på banen nå. Ståle Solbakken kunne mandag også juble for sesongens første seier. Etter et overraskende hjemmetap mot Horsens i første serierunde, ga københavnerne Hobro bank på Nordjylland.

Mål av Viktor Fischer og to ganger Robert Skov sørget for det.

Bytter kaptein

Solbakken benyttet ikke bare anledningen til å åpne opp om Olsen-salget etter kampen. Han fortalte også at FC København bytter kaptein denne sesongen. William Kvist mister det ansvaret etter å ha hatt det i ett år.

– Ja, jeg har hatt en prat med William. Og vi er enige om at det nå er (Carlos) Zeca som er kaptein, sier Solbakken til klubbens hjemmeside .

Allerede onsdag skal Solbakken & co. ut til dyst igjen. Da venter islandske Stjarnan i første kamp i andre kvalifiseringsrunde til Europa League. Deretter blir det et tøft møte med den ubeiserede tabelltoeren Aalborg i Parken neste helg.