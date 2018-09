UFLYT: José Mourinho og Manchester United har ikke fått en god start på sesongen. Her fra 0–3-tapet hjemme for Tottenham mandag - Mourinhos største tap i karrieren på hjemmebane. Foto: OLI SCARFF / AFP

Tallene som gir Mourinho grunn til å fortvile

Liverpool og Manchester City har blitt bedre etter at de forsterket seg defensivt. Samtidig sliter Manchester United og José Mourinho som ikke fikk stopperen han angivelig ønsket seg.

– Liverpool og Manchester City har gjort nesten alt riktig for å skape et vinnerlag. De har gjort forsvaret mye bedre, sier Grant Andersen fra statistikktjenesten Opta.

Ifølge engelsk presse ønsket Mourinho å få inn en verdensklasse-forsvarer i sommer. Klubbens ledelse derimot tok seg ikke råd til å punge ut.

Mourinho har deretter vært negativ på pressekonferanser og fått en blytung start på sesongen med to tap på tre kamper.

Mourinho ankom Manchester United i 2016 – samtidig som Pep Guardiola tok over Manchester City, mens Jürgen Klopp tok over Liverpool i oktober 2015. Guardiola og Klopp har gjort det mye sterkere etter at de forsterket seg bakover (se faktaboks).

Manchester City og Liverpools forbedring Manchester City under Guardiola: 2016/17 (tredjeplass): 38 kamper: 39 baklengsmål. Baklengs hvert 87,69. minutt. 7,92 skudd mot seg per kamp. Kjøpte Stones før sesongen. 2017/18 (førsteplass): 38 kamper: 27 baklengsmål. Baklengs hvert 126,67. minutt. 6,21 skudd mot seg per kamp. Kjøpte Mendy, Danilo, Ederson, Walker før sesongen, samt Laporte i januar. City forbedret seg med 22 poeng fra 16/17 til 17/18-sesongen. Liverpool under Klopp før og etter Van Djik kom inn januar 2018: Uten Van Dijk: 92 kamper: 111 baklengsmål. Baklengs hvert 74,59. minutt. 8,74 skudd mot seg per kamp. Med Van Dijk: 18 kamper: 19 baklengsmål. Baklengs hvert 162. minutt. 6,61 skudd mot seg per kamp.

Van Dijk løftet Liverpool

For eksempel har Liverpool vunnet 61 prosent av kampene i Premier League etter at Virgil van Dijk kom inn i januar 2018. Før han kom var seiersprosenten 58,3 prosent.

Enda mer imponerende er det at Liverpool nå slipper inn mål hvert 162. minutt mot hvert 74,59 minutt før van Dijk ankom - viste Opta-tallene før denne runden.

I tillegg tok de seg til finalen i Champions League sist sesong. Siden Alisson tok over keeperhanskene i Liverpool har dem kun sluppet inn et mål på fire seirer.

Guardiola kjøpte John Stones før sin første sesong. Deretter kom Benjamin Mendy, Danilo, Kyle Walker og Ederson inn før forrige sesong, samt Aymeric Laporte.

Sist sesong tok City 22 poeng mer enn i 16/17. De slapp inn baklengsmål hvert 126,67. minutt - mot hvert 87,69. minutt sesongen før.

Manchester United har vel å merke vært laget som har sluppet inn minst mål i 16/17- og 17/18-sesongen, men foreløpig står de med syv baklengs på tre kamper denne sesongen.

Opta-Andersen mener at med bedre forsvar, blir angrepet bedre og Mourinho ville fått mindre kritikk for å spille kjedelig.

– Liverpool og City har funnet den brikken som gjør hele laget bedre. Det er ledere i forsvaret. Mourinho ønsket også den brikken. Det gjør at du blir mye bedre også fremover. Du kan skape mye større friheter i angrep, sier Andersen.

Mange rykter

Mourinho, som nå virker truet i klubben, har hentet inn den 19 år gamle høyrebacken Diogo Dalot fra Porto før sesongen. I fjor kom Victor Lindelöf inn for over 300 millioner, mens året før kom Eric Bailly inn for en enda større sum.

Ifølge ryktebørsen forsøkte klubben seg på Diego Godin, Toby Alderweireld, Harry Maguire, Jérôme Boateng, Yerry Mina og Raphale Varane i sommer – uten å få noe på plass.

– City og Liverpool har nå forsvarsspillere som gjør at det ikke er like viktig å være i balanse hele tiden bakover. De har så gode spillere bakover som gjør at de kan rydde opp på egen hånd. Det har vært suveren forbedring i de to klubbene etter de forsterket seg bakover, sier Andersen.

