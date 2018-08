KLAR FOR REAL: Thibaut Courtois. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Bekreftet: Courtois klar for Real Madrid

Publisert: 08.08.18 21:14 Oppdatert: 08.08.18 21:48

FOTBALL 2018-08-08T19:14:27Z

Ryktene har svirret de siste ukene, og onsdag kveld ble det endelig bekreftet: Thibaut Courtois er klar for Real Madrid.

Dermed blir den belgiske landslagsmålvakten den tredje større signeringen for hovedstadsklubben fra Spania dette vinduet, etter Vinicius Junior (18-åring signert fra Flamengo for 45 millioner euro) og Alvaro Odriozola (22-åring signert fra Real Sociedad for 30 millioner euro). Prisen skal ligge på rundt 320 millioner kroner, drøye 500 millioner mindre enn overgangen til Kepa Arrizabalaga. Han ble tidligere i dag verdens dyreste keeper da han ble klar for Chelsea.

– Chelsea og Real Madrid har i kveld blitt enige om en permanent overgang for Thibaut Courtois, skriver Chelsea på sine hjemmesider .

Courtois har skrevet under på en seksårsavtale med de regjerende Champions League-mesterne, og skal bli signert torsdag 13.00 på Santiago Bernabeu, etter den medisinske testen. Han forlater dermed Chelsea etter syv år, to Premier League-titler, samt en FA Cup-tittel og en ligacuptittel.

Mye kaos rundt målvakten

Det har vært mye kaos rundt Courtois den siste tiden: Tidligere denne uken skulket han to treninger for å tvinge gjennom en overgang til nettopp Real Madrid.

– Dette er en viktig avgjørelse for ham, siden han har lyst til å være nær familien sin. Det er lagt inn et bud som Chelsea kan akseptere, uttalte agent Christophe Henrotay forrige uke, og viste til at begge barna til målvakten fortsatt bor i Madrid.

- Jeg elsker å bo i London. Madrid og London er store byer. Den eneste forskjellen er at i barna mine bor i Madrid. Jeg skulle likt å være nærmere dem, var noe av det Courtois sa, ifølge den spanske avisen Sport, før VM tidligere denne sommeren.

I motsatt ende går den kroatiske midtbanespilleren Mateo Kovacic på et sesonglangt lån til Chelsea. Kovacic kom fra Inter til Real i 2015, men har slitt med å spille seg til fast plass under Zinedine Zidane. Kovacic fikk minutter i hver eneste VM-kamp for Kroatia, bortsett fra semifinalen og finalen.

