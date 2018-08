MÅTTE SI FRA: Ronny Deila (t.h) var frustrert underveis i førsteomgangen av kampen mot Sandefjord der Vålerenga var veldig svake. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Deila frustreres av manglende VIF-stabilitet: – Bunnen var nådd

Publisert: 06.08.18 07:49

FOTBALL 2018-08-06T05:49:50Z

VALLE (VG) Ronny Deila var frustrert, skuffet og lei seg da han gikk i garderoben mellom omgangene i 2–2-kampen mot Sandefjord. Der var stemningen svært laber.

På det tidspunktet lå Vålerenga under 0–1 og ble regelrett rundspilt av bunnlaget Sandefjord på hjemmebane. Ronny Deila forsto nesten ikke hvordan laget kunne se så svake ut i kampens første del.

– Hvordan angrep du pausepraten?

– Vi måtte fokusere på at dette er mulig. Nå var jo bunnen nådd. Det går ikke an å bli dårligere enn det her. Vi måtte samle oss og gjøre ting vi var enige om, sa VIFs hovedtrener om det som foregikk i garderoben.

På tribunen satt frustrerte tilhengere og lurte på hva som hadde skjedd med Vålerenga under fotballferien.

– Jeg blir jo litt lei meg når jeg ser alle de høye skuldrene som er der ute i førsteomgangen. Jeg tenkte at nå må vi bare komme oss gjennom omgangen for å rette opp det.

I Eurosports intervju i pausen sa han at laget måtte opp minst 250 prosent, og han fikk på et vis svar på tiltale. For det Vålerenga-laget som kom ut etter hvilen hadde totalforandret seg i positiv retning. De skapte mange sjanser, men slet med uttellingen. Mohamed Ofkir doblet Sandefjords ledelse og alt så ut som en katastrofedag for Oslo-klubben. Helt til det tok fullstendig fyr mot slutten.

Og Ronny Deila gikk fra a være en svært skuffet mann til en godt fornøyd en i løpet av ti dramatiske minutter da Vålerenga snudde 0–2 til 2–2 og reddet poeng på Intility Arena.

Et skudd fra den 19 år gamle innbytteren Felix Horn Myhre, reddet opplevelsen for laget.

– Det var utrolig kult. Selvfølgelig. Skulle satt på den sluttspurten litt før, men ett poeng er vel kanskje det vi fortjente, sa unggutten til VG etter kampen.

Vil ha tellende høstkamper

Deila roser de unge innbytterne Horn Myhre (19), Magnus Grødem (19) og Aron Dønnum (20) som var svært delaktige i snuoperasjonen i andre omgang. Han ser for seg at disse er med i jakten på å bygge en klubb som er med å kjempe om medalje i Eliteserien.

VIF-treneren, som har vært i klubben i to år uten kamp om pokaler, har fremmet for VG at det er skuffende om klubben ikke er med i medaljekampen neste år.

Allerede i år ønsker han at kampene på høsten teller. Men er klar på at de må finne en helt annen stabilitet i poengfangsten.

– Skal vi komme inn i medaljekampen nå må vi ha en stripe med seire. målet er å bli blant de seks beste.

Også har dere muligheten til å så Rosenborg på Lerkendal i cup-kvartfinalen?

– Ja, da bør det bli finale i så fall.

Skuffelse i Sandefjord

Denne søndagen så det lenge ut til å bli tre livsviktige poeng for Vestfold-klubben, som har fattige syv poeng og kun én seier nederst på tabellen. For deres spillere var naturligvis Vålerengas sluttspurt svært lite kjærkommen:

– Hva skjer?

– Nei, hva skjer. Utrolig skuffende. Det her er rett og slett udyktighet, sier Flamur Kastrati.

– Det tærer på motivasjonen det her. Vi hadde fortjent tre poeng, vi jobber steinhardt, følger Mohamed Ofkir opp.

Luken opp til tabellnaboene Stabæk og Start er på syv poeng.