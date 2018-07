FERDIG: Kåre Ingebrigtsen er ferdig som RBK-trener. Her fra et tidligere intervju med VG. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kåre Ingebrigtsen om avgangen: Rosenborg finner ikke en bedre trener enn meg

Publisert: 19.07.18 21:34 Oppdatert: 19.07.18 21:57

FOTBALL 2018-07-19T19:34:11Z

Kåre Ingebrigtsen (52) mener det «uansett bare var et spørsmål om tid før de ønsket en annen trener i Rosenborg». Det sier den sparkede RBK-treneren i dette ekslusive intervjuet med VG.

– Hva mener du med det?

– Jeg føler at jeg ville fått sparken – uansett. På sikt hadde det ikke hjulpet hva jeg hadde gjort, hvor mange titler vi hadde vunnet. De hadde bestemt seg, på et gitt tidspunkt hadde det vært slutt – uansett.

Kåre Ingebrigtsen Spillerkarriere : Rosenborg 1985-1992 Manchester City 1992-1994 Rosenborg 1993 Strømsgodset 1994 (utlån) Lillestrøm 1994-1995 (utlån) Rosenborg 1996 Lillestrøm 1996 (utlån) Rosenborg 1997 Norge 1990-1995 Meritter som spiller : Seriemester med Rosenborg 1988, 1990, 1992, 1993 Cupmester med Rosenborg 1988, 1990 og 1992 Trenerkarriere: Ranheim 2007 Rosenborg (assistent) 2007 Bodø/Glimt 2008-2011 Viking (assistent) 2012-2014 Rosenborg 2014-2018 Meritter som trener: Seriemester med Rosenborg 2015, 2016, 2017 Cupmester med Rosenborg 2015, 2016

– Hvem er «de» – Ivar Koteng?

– Ja, Ivar er en utålmodig mann. Han vil ha fortgang i fremgangen. Og han vil ha Rosenborg til Champions League. Og da mener han at jeg ikke er rett mann.

– Er du rett mann?

– Jeg tror ikke de finner en bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp fotballtrener til Rosenborg. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg.

– Har du fått beskjed om hvorfor de sparket deg – hva skjedde egentlig fra seieren over Valur og til du ikke lenger hadde jobben som RBK-trener?

– Dagen startet med at jeg våknet tidlig, halv syv. Søvnen var dårlig, og jeg følte like godt at jeg kunne komme meg på jobb, starte med forberedelsene til Celtic-kampen, se Celtic i kamp. Så jeg dro til Lerkendal.

– Hva skjedde så?

– Vi trente, og da treningen var slutt lå det en tekstmelding til meg fra Ivar Koteng. Det sto bare «Møtes?». Så klokka halv fire dro jeg ned på kontoret hans. Jeg trodde det sikkert handlet om en spillerovergang som jeg hadde jobbet med.

Da jeg kom til kontoret hans, satt Rune Bratseth der. Da tenkte jeg: «Da har sikkert overgangen gått i vasken.» Og det var da jeg fikk beskjeden.

– Om at du måtte slutte?

– Ja. Ivar Koteng sa: «Vi ønsker å avslutte arbeidsforholdet med deg. Vi ser ikke utvikling nok.»

– Og det var det?

– Ja, det var jo det. Vi snakket jo litt, diskuterte utviklingen til laget, tonen var fin. Jeg prøvde å forklare litt, om at det er vanskelig å utvikle lag videre hver eneste sesong, at vi har hatt skader, at vi har solgt spillere for 200 millioner mens jeg har vært her. Men det var jo egentlig ikke noe mer å snakke om. Avgjørelsen var jo tatt. Jeg kunne jo ikke be dem om å ombestemme seg. De hadde bestemt seg.

– Følte du at du fikk gode nok svar på hvorfor du fikk sparken?

– Jeg var ikke ute etter noe svar. Det var et styrevedtak: De ønsker seg en bedre fotballtrener til Rosenborg enn de mener jeg er.

– Hvordan reagerte du, husker du følelsen?

– Sjokk. Det er vel det rette ordet. Tanken på å få sparken nå hadde ikke slått meg, jeg hadde ikke fått noen signaler. Ikke det at det bør komme signaler, men beskjeden traff meg midt i trynet, hvis jeg skal være helt ærlig, sier Kåre Ingebrigtsen .

Mens han har vært i Rosenborg, det er fire år siden han overtok, har Kåre Ingebrigtsen vunnet det han kaller «syv av ni mulige titler».

– Hvis ikke det er bra nok, så er jeg sikkert ikke rett mann for Rosenborg. Punktum.

– Føler at du tidspunktet var merkelig?

– Tidspunktet blir vel aldri riktig for en sparking. Jeg er uansett stolt av den jobben jeg og teamet mitt har gjort. Da jeg overtok i 2014 hadde vi 30 millioner i gjeld og det sto så dårlig til at vi ikke hadde råd til mer enn 16 spillere på bortekamper. Jeg har jobbet døgnet rundt for denne klubben, og har ingen dårlig samvittighet for noe eller noen.

– Jeg vil faktisk si det på denne måten: Hadde jeg fått sjansen en gang til, så ville jeg gjort det på samme måten, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

– Hva kunne du gjort annerledes i år, du har jo sett at laget ikke er blitt bedre siden i fjor?

– Det stemmer. Kanskje var vi litt for opptatt av utvikling i vår, at vi skulle spille oss fri bakfra, for eksempel. Men den siste tiden har vi lignet mer på oss selv, relasjonene ble bedre, vi så mer ut som Rosenborg, vi var på vei tilbake der vi skulle være.

– Men det var altså ikke bra nok?

– Nei. Og det var, som jeg sier, kun et spørsmål om tid. Det er den følelsen jeg sitter med. De, styret hadde bestemt seg. De vil ha inn en trener som raskt kan ta Rosenborg steg videre.

– Hvordan har du det nå, fortsatt i sjokk?

– Jeg har det bra. Fotball blir uansett aldri det viktigste i livet, og dette åpner nok andre muligheter også, fotballmessig. I mellomtiden skal jeg være mer sammen med ungene mine, familien min.

Og kanskje dere trenger en fotballekspert i VG? Jeg er klar, sier Kåre Ingebrigtsen – og ler godt gjennom telefonen.

PS! Kåre Ingebrigtsen har krav på et års etterlønn fra Rosenborg, ifølge avtalen hans.