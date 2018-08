2016: Cristiano Ronaldo og Ada Hegerberg ble kåret til årets spillere i Europa i 2016. Nå kan det skje igjen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Ada Hegerberg igjen nominert til årets spiller i Europa: - Større bragd å klare det igjen

Ada Hegerberg (23) er blant kandidatene til UEFA-prisen som årets fotballspiller. Hun mener det er en større bragd å gjenskape suksessen enn å bli nominert for første gang.

– Det er først og fremst en veldig mektig følelse, og en «boost» inn mot de neste ukene, den kommende sesongen. Jeg synes det er stort, men det er jo også litt en etappe på veien, sier Hegerberg til VG.

Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) offentliggjorde de endelige nominasjonene mandag. Hegerberg vant UEFA-prisen som årets spiller i 2016. Da mottok hun den på scenen sammen med Cristiano Ronaldo , som vant tilsvarende pris på herresiden. 30. august kan det bli en reprise i Monaco.

– Det er en større bragd å klare det igjen. Hovedfokuset mitt er å gjenskape suksess, prestere på nytt, levere en ny, god sesong. Så jeg klarer egentlig å ta nominasjonen enda mer innover meg denne gangen, forklarer måldronningen fra Sunndalsøra.

I tillegg til Hegerberg kan også danske Pernille Harder (Wolfsburg) og franske Amandine Henry (Lyon) vinne prisen.

Hegerberg var en enorm scoringsmaskin for Lyon sist sesong. Hun endte totalt med 53 mål for den franske klubben, der 15 av dem kom i mesterligaen. 23-åringen var blant målscorerne da Lyon vant Champions League-finalen mot Wolfsburg i mai.

Det var tredje år på rad at Hegerberg og co. gikk hele veien i den gjeveste europacupen.

– Begynner du å gå tom for utfordringer?

– Det kan være et godt spørsmål, men for meg er det en enkel sak: Jeg har blitt flink til å finne nye områder som interesserer meg, som gir meg de impulsene jeg trenger. Motivasjonen i seg selv er fortsatt å vinne, for det vi har vært med på så langt, er et eventyr, sier hun.

Utdelingen av prisen skjer i forbindelse med trekningen til Champions League-gruppespillet for menn.

På herresiden er Cristiano Ronaldo, som i sommer meldte overgang til Juventus, nominert sammen med sin tidligere lagkamerat Luka Modric (Real Madrid) og Mohamed Salah (Liverpool).

Lionel Messi har vært kåret to ganger siden kåringen ble opprettet i 2010–11-sesongen, men nå er Barcelona-stjernen vraket før selve finalerunden. Argentineren har vært blant de tre i fem av syv kåringer.

