Solskjær og svenskens spesielle forhold: – Har hjulpet meg veldig mye

PARIS (VG) Har du hørt om svensken og nordmannen som reddet Manchester Uniteds sesong?

Den 18. desember lå storklubben på sjetteplass i Premier League, elleve poeng bak fjerdeplassen, med et forsvar som ble latterliggjort og et falmende håp om en plass blant topp fire.

Spol elleve uker frem i tid: United har ikke tapt på 15 kamper i hjemlige turneringer. Det eneste nederlaget har kommet mot PSG i Champions League , der klubben jakter et mirakel i returkampen i Paris onsdag kveld.

I sentrum av snuoperasjonen står en skandinavisk duo med et bedre forhold enn skiløpere som kjemper om VM-medaljer: Med full tillit fra Ole Gunnar Solskjær (46) fra nabolandet har svenske Victor Nilsson Lindelöf (24) gått fra utskjelt og ustabil til å bli en bunnsolid sjefsskikkelse i midtforsvaret.

– Solskjær kom inn og hjalp meg helt fra starten av. Han ba meg bare om å spille mitt eget spill og gjøre tingene jeg er flink til. Han har gitt meg mye tillit til å gjøre det, og jeg tror det har hjulpet meg veldig mye, sier Lindelöf til VG.

Snakker norsk og svensk

Etter å ha holdt nullen kun to ganger i Premier League på 17 kamper under Mourinho, har laget holdt nullen i fem av 12 under Solskjær, inkludert kamper mot andreplass Liverpool og tredjeplass Tottenham.

Den sikreste brikken i den bakre fireren har vært Lindelöf, som har blitt nominert til prisen som månedens United-spiller i begge månedene han har spilt under nordmannens ledelse.

På treningsfeltet kan Lindelöf snakke svensk til sjefen, som svarer på norsk. Nøkkelen til suksess?

– Det er selvfølgelig alltid godt å kunne snakke sitt eget språk. Jeg kommuniserer med ham på svensk, han snakker norsk med meg. Det er veldig fint, sier Lindelöf til VG.

Lindelöf har sett ut som en totalforvandlet mann fra spilleren som i starten av sesongen ble offer for følgende kraftsalve fra Liverpool-legenden Jamie Carragher:

– Jeg synes faktisk synd på ham. Han burde ikke spille på dette nivået. Jeg kan ikke en gang kritisere ham lenger, for det har kommet til et punkt der det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet.

FANT TONEN: Victor Nilsson Lindelöf og Ole Gunnar Solskjær. Foto: Matthew Peters / Manchester United

– Fint å få den kontakten

I et intervju med amerikanske NBC Sports forteller Solskjær at han ga følgende beskjed til Lindelöf da han kom til United i desember: «Victor, en av styrkene dine er å spille ut ballen bakfra. Så spill ballen ut bakfra!»

– Jeg satte meg ned med ham. Jeg på norsk, han på svensk. Det er fint å få den kontakten med en spiller, at vi kan snakke våre egne språk. Noen ganger kan det få ham til å føle seg mer komfortabel, sier Solskjær.

– Victor er en fantastisk gutt. Han skal få et barn snart. Han skal bli en mann. Det viser seg på banen også at han modner, sier han og erkjenner at Lindelöf slet med å tilpasse seg United-tilværelsen da han ble hentet fra Benfica på sommeren i 2017:

– Det er ikke lett å komme til England og spille. Han har spilt i Portugal og for Sverige, men United er et annet nivå. Det er helt andre krav. Du har fans over hele verden, og alt du gjør, blir studert med lupe. Victor har hatt det tøft til å begynne med, men han gjør det veldig bra nå.