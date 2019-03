SNART TILBAKE? Málaga var i La Liga så sent som sist sesong. Her er Gonzalo Castro t.v. i kamp med Lionel Messi på Camp Nou. Foto: ALBERT GEA / X01398

Opprykket Costa del Sol-nordmenn drømmer om

Fotballglade nordmenn i Costa del Sol ble nok skuffet da Málaga rykket ned våren for ett år siden. Muligheten til enkelt å se Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid når du er på ferie, forsvant plutselig.

Publisert: 18.03.19 16:16







Etter 10 år i La Liga, var det slutt. Nå håper «Los Boquerones» at de skal være tilbake allerede til høsten.

Mandag kveld er Numancia motstander, og Málaga ligger i øyeblikket som nummer fem, som er én av kvalik-plassene. Opp til Granada, som ligger på direkte opprykksplass som nummer to, er det syv poeng, og Málaga har én kamp til gode.

– Segunda er en ganske uforutsigbar divisjon der lag som topper, plutselig kan gå ti kamper uten å vinne og falle endeløst på tabellen, slik Alcorcón allerede har gjort, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik.

– Om Málaga klarar å holde på strukturen i bakre rekker, med 21 baklengs på 29 kamper så langt, er det brukbare sjanser for å klatre ytterligere. At de er med i toppen denne sesongen, er i grunnen oppløftende, for en kunne se for seg at nedrykket fra La Liga forrige sesong bare var starten på et langt, bunnløst fall.

Blant topplagene er det en rekke klubber som har lange opphold i La Liga. Det gjelder for eksempel Osasuna, som ligger på 1. plass, og ikke minst Deportivo La Coruna, som ligger på plassen foran Málaga. Deportivo vant ligaen i 2000 og har vært på nivå én i 25 av de siste 28 årene.

Siden 2010 har klubben vært eid av Abdullah Al Thani fra Qatar.

– Eierstrukturen er uryddig, så det er vanskelig å si hvem som bestemmer hva, sier Magnar Kvalvik.

– Al Thani styrer på sett og vis fremdeles, men gjerne gjennom selskap og diverse prosjekter han inngår avtaler med, og med stor gjennomtrekk i sportsdirektør- og trenerrollene.

– I fjor sommer ansatte Málaga Juan Muñiz som trener - han var den første Al Thani sparket da han kom inn i klubben i 2010. Det har lenge sett ut som at hele fremtiden til klubben Málaga er avhengig av Al Thani sitt svingende og eksplosive humør, som igjen er avhengig av om han klarer å lande diverse lukrative avtaler med utbygging av hotellkjeder eller marinaer i turistvennlige områder. Klubben står ikke sterkt som merkevare på egne bein, fastslår Strive-kommentatoren.

VG-tips: Uavgjort

Numancia viser likegyldig flyt med seier, uavgjort og tap om hverandre. Hjemme er kun to av seks seneste vunnet av laget som holder til like under tabellmidten. Soria-klubben berget det ene poenget fem minutter før full tid ute mot Tenerife sist (1–1).

Málaga er heller ikke helt i toppform med 1–4–1-flyt på seks seneste ligamatcher. Røk 1–2 hjemme for tetlaget Osasuna sist. Men er fortsatt med i playoff-kampen til tross for bare én scoring på tre siste kamper.

Viktige Pau Torres (f) har fått dispensasjon fra det spanske U21-landslaget for å være med i kveldens kamp.

Vi foreslår et uavgjortspill. Oddsen er 2,60, og spillestopp er kl. 20.55.

