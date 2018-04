GOD STEMNING: Bismar Acosta og stoppermakker Vito Wormgoor smilte sammen under Brann-treningen i Bergen onsdag. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Branns ulykkesfugl og matchvinner: – Var en revansje for meg

Publisert: 11.04.18 18:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-11T16:13:48Z

BERGEN (VG) Det har gått opp og ned for Brann-stopper Bismar Acosta (31) i løpet av de siste serierundene – og i dag uttrykte han hvorfor han ikke har snakket om det ene eller det andre.

Etter at han har trukket hetta over hodet og forsvunnet kjapt, både etter det absurde selvmålet mot Strømsgodset og seiersmålet mot Kristiansund , viste han frem den mørkeblå hanekammen og smilte bredt både under treningen og i møte med journalistene onsdag.

– Det er bare min kultur. I Costa Rica er ting og fotball annerledes. Her skal media få vite alt. Det var ikke noe bra tidspunkt for meg å snakke. Da må man respektere meg. Om en spiller må snakke eller ikke. Det er bare det, forklarer Acosta til VG på Brann Stadion – der solen skinner og laget er ubeseiret etter tre kamper.

Toppkamp til helgen

Acostas krigermål etter 97 minutter og 12 sekunder mot Kristiansund har satt bergenserne i en god tabellsituasjon før søndagens møte med Sarpsborg.

– Det var en revansje for meg. Men også for klubben siden vi tapte 0-4 for Kristiansund (på Brann Stadion i fjor). En fantastisk seier, beskriver Acosta, som ble stemplet som «feig» av Bergens Tidende etter å ha droppet intervjuene etter blemmen mot Godset i kampen før.

– Vi har ikke brukt så mye tid på dette. Han stiller opp i dag og vi er ferdig med saken. Det viktigste er at han kommer ut og leverer på banen. Så må han stå i det når han har gjort en feil. Akkurat der og da ville han ikke det, svarer Brann-trener Lars Arne Nilsen på spørsmål om i hvilken grad han bryr seg om Acostas valg.

– Lar ham være annerledes

Mediesjef Gorm Natlandsmyr i Brann innrømmer at klubben gir litt ekstra rom for costaricaneren, som er bedre til å uttrykke følelser og forklare fotball på spansk enn på engelsk.

– Generelt er det ønske i Brann om at etter trening og kamp er hovedtrener og spillere tilgjengelige for media. Så oppstår det noe, en gang eller to i løpet av sesongen, at en spiller vil slippe – eller utsette. «Bis» er den det har skjedd oftest med, sier Natlandsmyr til VG.

– Vi har fått en form for forståelse for hva som gjør at han synes det er vanskelig. Vi aksepterer det, og vi lar ham være annerledes. Samtidig som vi forklarer vi om våre tradisjoner, forholdet til media og vårt åpenhetsbehov. Prøver å møtes på midten, forklarer Gorm Natlandsmyr.