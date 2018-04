EN TUR I PARKEN: Shamrock Park ser grønn og fin ut på avstand, men banen er ujevn, løs og bløt. Dette bildet er fra gårsdagens trening til landslaget. Foto: Jostein Magnussen

Spiller VM-kvalik på en «åker»: – Vi må gjøre det beste ut av det

Publisert: 10.04.18 15:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-10T13:42:22Z

PORTADOWN (VG) Her skal Norge spille VM-kvalik i kveld, på en bløtlagt åker med et tynt lag grønt gress.

Shamrock Park her i Portadown er i dårlig stand. Ikke la deg lure av det grønne gresset. Det er mest til pynt og ligger som et marsipanlokk på en åker som har fått altfor mye regn.

Etter å ha trent på dette «jordet» i går ville de norske spillerne helst ikke si noe om underlaget som møter de under VM-kvalifiseringen mot Nord-Irland klokken 20.30 i kveld.

– Jeg velger ikke å kommentere det. Forutsetningene er som de er, de får vi ikke gjort noe med. Det er en bane og den er vel 100 x 65 meter som de fleste andre. Vårt fokus må være hvordan vi skal vinne fotballkampen, sier landslagstrener Martin Sjögren til VG.

– Jeg skal være forsiktig med å si hva jeg synes. Vi må gjøre det beste ut av det. Det er ikke første gangen vi må spille på en dårlig bane, vi er jo litt vant med det, konstaterer Elise Thorsnes.

Hun innrømmer at det er «litt trist» at de må spille under slike forhold.

– Vi får vel prøve å spille Drillo-fotball med lange baller i bakrommet, fleiper Thorsnes om underlaget som er løst, tungt og ujevnt.

Guro Reiten ønsker heller ikke å si hva hun egentlig synes om fasilitetene.

– Bra er den ikke, det er bare å se på den, sier hun og skuer utover hjemmebanen til Portadown FC som spiller på andre nivå i nordirsk fotball.

– Men vi kan ikke gjøre noe med det nå. Vi må bare se på det som en ekstra utfordring. Du vet ikke hvor ballen havner og om den spretter eller ikke, men det må vi bare «ta» for det er likt for begge lag.

Den svenske landslagsledelsen la ikke noe imellom da kvinnene spilte VM-kvalifiseringskamp på Shamrock Park for fire år siden.

Gufs fra fortiden

– Dette var som å komme tilbake til 80-tallet! Dårlig underlag har vi spilt på før, men at banen heller nesten 30–40 centimeter og at målet er skjevt er heller ikke bra, sa teammanager Marika Domanski Lyfors den gang.

Svenskene ville også melde fra til FIFA slik at andre lag skulle unngå disse forholdene på et stadion som da manglet kampklokke, hvor innbytterne måtte sitte på tribunen og hvor arenasikkerheten var så som så.

Noe er blitt bedre på fire år, men den største utfordringen i kveld blir nok underlaget.

Heldigvis er det bare meldt litt regn utover ettermiddagen slik at banen neppe blir noe verre enn da Norge gjennomførte sin eneste trening i Portadown i går ettermiddag.

Denne artikkelen handler om Kvinnefotball

Kvinnelandslaget fotball