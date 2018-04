Vanvittig overtidsdrama i Madrid - Buffon utvist, Ronaldo avgjorde

Publisert: 11.04.18 22:44 Oppdatert: 11.04.18 23:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-11T20:44:18Z

(Real Madrid - Juventus 1–3, 4–3 sammenlagt) En kvartfinale av de helt sjeldne toppet seg med et straffedrama 30 sekunder på overtid. Real Madrid er i semifinalen i Champions League for åttende år på rad.

Juventus-keeper Gianluigi Buffon ble utvist for protestene da midtstopper Mehdi Benatia gikk i ryggen på Lucas Vazquez og Real Madrid fikk straffespark som kanskje var noe tvilsomt, uten at man kan si at engelske Michael OIiver gjorde noen stor feil.

– Vi lider oss gjennom denne kampen. Vi må lære av dette. Juventus gjorde en veldig bra kamp, men jeg mener straffen var klar. Lucas Vazquez scorer dersom han ikke blir tatt, sier Cristiano Ronaldo i et intervju sendt på Viasat. Portugiseren sto også for forarbeidet til straffesituasjonen da han knuste Alex Sandro i lufta.

– Ja, det er en klar straffe. Jeg fikk en dytt i ryggen, sier Vazquez selv.

Reservekeeper Wojciech Szczesny måtte inn, men Cristiano Ronaldo beholdt roen og banket ballen opp til høyre da klokken viste nesten syv minutter på overtid, og da var det av med drakten og frem med kroppsbygger-musklene. Real Madrid tapte 1–3, men vant 4–3 sammenlagt.

Juventus ledet 3–0 på bortebane, hele forspranget var hentet opp, men plutselig var en enorm heltedåd ødelagt. Og Buffon, gentlemannen over alle, forlater Champions League på verst mulig måte. Trolig ble han utvist fordi han fysisk var borte i dommeren, 40-åringen mistet hodet litt da «Juve» var så nære et mirakel og alt ramlet sammen på overtid.

– Totalt sett synes jeg vi fortjente å gå videre. Vi hadde sjanser nok gjennom kampen, men vi gjorde store feil og Juventus gjorde en taktisk perfekt 1. omgang, sier Real Madrid-trener Zinedine Zidane til beIN sports.

Dagen etter at Roma sensasjonelt hentet opp tre mål og slo ut Barcelona i Torino, var det på vei mot et nytt italiensk under.

Cristiano Ronaldo brassesparket inn det andre av tre mål og det spanske storlaget så utilnærmelig ut i Torino i forrige uke. Det skulle ikke være mulig å snu et slikt utgangspunkt, det har aldri skjedd før, og da kunne det i hvert fall ikke gjøre det når Europas fotballkonger spiller hjemme på mektige Santiago Bernabeu.

Men Juventus trengte bare et drøyt minutt på å åpne opp semifinaledøra litt. Gjestene kom seg frem på høyresiden, Sami Khedira løftet over på bakre stolpe, der dukket Mario Mandzukic opp og nikket ballen kontant i nettaket.

Italienerne fortsatte å kjøre, tidligere Real-spiller Gonzalo Higuain burde doblet ledelsen og Real Madrid var smårystet. Utover i omgangen fikk hjemmelaget litt bedre kontroll, men venstreback Marcelo, kaptein i Sergio Ramos’ karantenefravær, så nesten like forvirret ut som han gjorde i store perioder da Tyskland slo Brasil 7–1 i VM-semifinalen i 2014.

Marcelo kan være verdens beste offensive back, men var meget passiv i presset da Stephan Lichtsteiner sto med ballen nede ved det høyre cornerflagget. Sveitseren fikk slå inn, og på bakre stolpe dukket kjempen fra Balkan opp igjen: Mario Mandzukic knuste Dani Carvajal i lufta, og Juventus var ett mål unna ekstraomganger, med nesten en time igjen å spille.

Real Madrid hadde også sine muligheter: Isco var alene, men Gianluigi Buffon ble stående og reddet fra skrått hold. Rett før pause nikket Raphael Varane i tverrliggeren.

Zinedine Zidane tok grep i pausen: Ut med en anonym Gareth Bale og en tung Casemiro, inn med skumle Marco Asensio og friske Lucas Vazquez. Det hjalp. Real Madrid var bedre, men etter en time sviktet isteden keeper Keylor Navas totalt. Innlegget fra Douglas Costa gikk rett i klypene på Navas, Blaise Matuidi var litt for sen, men Navas glapp ballen, Matuidi løp den med seg og fikk pirket inn uvirkelige 0–3.

Real Madrid var best mot slutten, men det ble med Raphael Varanes skudd like utenfor og det skulle avgjøres i ekstraomgangene.

Så overtok et ekstraordinært straffedrama.