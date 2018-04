1997 - siste år RBK vant serien etter to poeng på tre kamper

Publisert: 02.04.18 21:52 Oppdatert: 02.04.18 23:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-02T20:49:38Z

SKIEN (VG) (Odd-Rosenborg 1–1) Det er 21 år siden Rosenborg vant seriegull etter kun to poeng på de tre første kampene. Det «gleder» Kåre Ingebrigtsen...

Kampen i Skien ble dominert av to tabber, en til hvert av lagene, utført av Odds keeper Sondre Rossbach og RBKs midtstopper Jacob Rasmussen/backen Birger Meling.

Kun to ganger har Rosenborg vunnet serien etter å ha åpnet med to poeng på de tre første kampene – i 1990 og 1997 – siden trepoengssystemet ble innført i 1987.

– Så det har skjedd før? Det var godt å høre, sier Ingebrigtsen og må smile - før han blir alvorlig.

For RBK-treneren ser selvsagt det andre ser: Laget hans ser ut som de spiller i sirup. Lite stemmer. Og det blir det ikke mange poeng av.

– Vi fører ballen for mye, vi får brudd mot oss, vi skaper oss en usikkerhet som igjen gjør at vi spiller safe, tar for få sjanser. Og derfor ser vi dårlige ut, sier Ingebrigtsen da VG snakker med han i mixed zone etter kampen i Skien.

Les fyldig referat fra kampen i vårt livestudio.

Ikke siden de sto med ett poeng etter tre kamper i 2011, har Rosenborg startet dårligere enn i år. Da endte det med trøndersk tredjeplass, da de kom bak Molde og Tromsø.

Det kunne endt annerledes om Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen hadde fått viljen sin på overtid av første omgang. Da tråkket tilsynelatende Jone Samuelsen Pål André Helland på hælen i Odds felt, men begge spillerne falt og dommer Ola Hobber Nilsen blåste frispark til vertene.

– Du kan blåse, og så kan du ikke blåse .. Den eneste som var dårligere enn oss i dag, det var dommeren, sier Ingebrigtsen til Eurosport etter kampen.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er ikke overraskende uenig og tar dommeren i forsvar.

– Hadde det blitt dømt straffe, hadde det vært typisk Rosenborg-straffe, sier han til Eurosport.

Det var likevel Rosenborg som scoret først.

Odds keeper, Sondre Rossbach, som ellers spilte en solid kamp på Falkum i Skien, lot et innoverskrudd frispark fra Pål André Helland gå rett i mål til Rosenborg-ledelse etter 55 minutter.

Uansett om innlegget/skuddet fra Helland var flott: En god keeper skal redde det. Det vet Odd-keeperen også.

– Jeg må strekke hånden i været og ta den på min kappe, sier målvakten til Eurosport etter kampen.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

RBK-selvmål

Men det gikk bare to minutter før RBK selv tabbet seg ut. Et flott Odd-angrep på venstresiden endte med at Birger Meling klarerte i Jacob Rasmussen – og til et slags dobbelt selvmål. Rasmussen ropte på både offside og sikkert mange andre ting etter den klønete manøveren, men medhold fikk han ikke.

Det var to lag som trengte tre poeng som møttes i Skien.

Odd spilte, delvis, en god 1. omgang. Men det skremmende var at Dag-Eilev Fagermo måtte bytte ut tre mann før lagene gikk til pause – Fredrik Semb Berge omtrent før kampen startet, Torgeir Børven midtveis i omgangen og Fredrik Nordkvelle rett før pause.

– Det var helt surrealistisk, vi mistet én etter én der. Det er synd at det blir sånn, men de som kommer innpå gjør en veldig god jobb, sier Jone Samuelsen til Eurosport etter kampen.

«Glemte» det de hadde trent på

Rosenborg skuffet – igjen. Kravene er kanskje høye, men sånn må det også bli. Før pause var det kun Anders Konradsen som spilte opp mot sitt maksnivå av de offensive spillerne. Det holder ikke.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen ramser opp «dårlig tempo», «for mye på tvers» og «for upresise» som grunner til at trønderne ikke skapte mer.

– Jeg sitter ikke igjen med mer enn ett poeng etter kampen her, sier en skuffet trener til Eurosport etter kampen.

Litt bedre ble det etter pause, men det går trådt. Det er noe som ikke stemmer i angrepsspillet. I 1. omgang spilte Anders Trondsen høyre indreløper, Mike Jensen venstre. De byttet etter pause, uten at det hjalp stort. RBK hadde en dobbeltsjanse etter 90 minutter, men godt keeperspill og en blokkering av Steffen Hagen hindret en sen RBK-scoring.

Rosenborg står med to poeng etter tre kamper, ett med enn Odd, og neste kamp er hjemme mot serieleder Molde.

Denne artikkelen handler om Eliteserien

Odd

Rosenborg BK