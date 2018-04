RAR JUBEL: Her feirer Strømsgodset-spillerne mål, men det var ingen Godset-spiller som sto for scoringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bisarr Acosta-feil: – En fryktelig tabbe

Publisert: 02.04.18 19:51 Oppdatert: 02.04.18 20:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-02T17:51:31Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Brann 1–1) Et forferdelig tilbakespill av Bismar Acosta (31) ødela nesten dagen for Brann, som dessuten følte seg snytt for to straffespark i Drammen.

Costaricaneren ble presset av hjemmedebutant Mustafa «Mos» Abdellaoue, og valgte et tilbakespill til keeper Samuel Sahin-Radlinger.

– Oi, oi, oi!

Problemet var bare at Brann-keeperen ikke sto der Acosta trodde, og det ble noen lange sekunder for Brann-stopperen da ballen trillet mot det lengste hjørnet – med en desperat Sahin-Radlinger jagende etter ballen.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

– En fryktelig tabbe. Oi, oi, oi! Det smerter å se Acosta og Sahin-Radlinger, men Strømsgodset kunne ikke ha brydd seg mindre, kommenterte Asbjørn Myhre på Eurosport.

Det så lenge ut til å bli utslagsgivende, men det ble dramatiske sluttminutter på Marienlyst. Og da superinnbytter Azar Karadas sleivet på halv-volley, men fant Kristoffer Barmen, som skled ballen i mål på bakre stolpe rett før slutt, så var det en meget fortjent utligning.

– Det er vanskelig å beskrive, men det var godt vi kom tilbake og tok poeng. Jeg er sikker på at han (Karadas) ser meg i øyekroken og sentrer til meg. Vi skulle helst hatt tre, men når utligningen kommer så sent i kampen, får vi ta det vi får, sier Barmen til Max.

– Forbanna at vi ikke får tre

Godset-trener Tor Ole Skullerud var slettes ikke fornøyd med at eget lag ikke klarte å beholde ledelsen, men erkjenner at bortelaget fortjente mer enn null poeng.

– Jeg tenker at vi er nesten heldige som får med ett poeng etter den førsteomgangen, og så er det forbanna at vi ikke får tre... Men Brann fortjener ett poeng. Vi har ting å forbedre og jobbe med, sier han til Max.

Straffesituasjoner

Før målene kom, var det straffesituasjoner som var den store snakkisen fra Drammen. To ganger hadde Brann-spillerne slått ut med armene og bedt om straffespark. Begge gangene vinket dommer Svein Oddvar Moen spillet videre.

I første omgang ble Brann-kaptein Vito Vormgoor tydelig holdt av Strømsgodset-stopper Marius Høibråten etter en corner, mens Gilli Rolantsson protesterte vilt da han gikk i kunstgresset etter en duell med Lars-Christopher Vilsvik i begynnelsen av annen omgang.

Dommer Svein Oddvar Moen lot begge situasjonene passere uten følger for Godset-spillerne.

Gilbert Koomson hadde også en enorm sjanse til å gi Brann ledelsen før det miserable selvmålet, men det ble bare nesten for høyrevingen, som stort sett gjorde som han ville i den første omgangen.

Mål ble det ikke for ham, men da han gikk ut etter 70 minutter, løsnet det. Først med Acostas bisarre selvmål, og deretter ved fjorårets Brann-toppscorer Kristoffer Barmen. Dermed endte det 1–1.

Godset står nå med to poeng på to kamper. Brann har fire på like mange.

VG kommer tilbake med mer!