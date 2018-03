Stefan Johansen med scoring da Fulham vant

Publisert: 30.03.18 18:26 Oppdatert: 30.03.18 20:43

(Norwich-Fulham 0–2) Stefan Johansen (27) scoret det første målet da Fulham tok et nytt steg mot playoff-spill til Premier League med seier mot Alexander Tettey (31) og Norwich.

Fulham tok ledelsen 1–0 på Carrow Road i andre omgang. Etter 66 minutter var Johansen frempå etter en retur fra Norwich-keeper Angus Gunn. Keeperen reddet en heading fra Aleksandar Mitrovic , men Johansen var på rett plass og banket inn returen fra fem meters hold.

Fire minutter senere la Tom Cairney på til 2–0, og Fulham kontrollerte inn tre poeng. Laget har ikke tapt på 17 ligakamper

Dagens scoring var Johansens syvende ligamål for Fulham denne sesongen, og den norske landslagskapteinen kan bli å se i Premier League neste sesong.

Laget ligger riktignok på tredjeplass, og kan trolig glemme direkte opprykk. Cardiff på andreplass er syv poeng foran med én kamp til gode. De vant 3–1 hjemme mot Burton Albion i dag.

Serieleder Wolverhampton er seks poeng foran Cardiff igjen - etter at de slo Middlesbrough 2–1 på bortebane til tross for to utvisninger.

Fulham har ti poeng ned til laget på syvendeplass, og det skal mye til at det ikke blir playoff-spill på Joahansen og lagkameratene som har syv ligakamper igjen.

Sjekk denne bisarre situasjonen som oppsto i oppgjøret mellom Brentford og Sheffield United i dag:

For Norwich og Alexander Tettey er det lite å spille om fremover. Etter dagens tap er det hele ti poeng opp til playoff-plass, og klubben står heller ikke i fare for å rykke ned.

31-åringens kontrakt med gultrøyene går for øvrig ut etter denne sesongen. Han ble byttet ut et snaut kvarter før slutt mot Fulham.

Championship-resultater:

Barnsley – Bristol C. 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Kieffer Moore (7), 1-1 Famara Diédhiou (31), 2-1 Brad Potts (78), 2-2 Josh Brownhill (90).

12.236 tilskuere.

Brentford – Sheffield U. 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Chris Basham (55), 1-1 Chris Mepham (68).

11.174 tilskuere.

Rødt kort: Ryan Woods (69), Brentford, Jamal Blackman (69), Sheffield U.

Cardiff – Burton 3-1 (2-1)

Mål: 1-0 Kenneth Zohore (16), 1-1 Darren Bent (21), 2-1 Nathaniel Mendez-Laing (45), 3-1 Callum Paterson (64).

21.086 tilskuere.

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve for Burton.

Leeds – Bolton 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Caleb Ekuban (4), 2-0 Pablo Hernández (50), 2-1 Adam Le Fondre (53).

35.377 tilskuere.

Millwall – Nottingham Forest 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Shaun Williams (1), 2-0 Lee Gregory (33).

16.004 tilskuere.

Norwich – Fulham 0-2 (0-0)

Mål: 0-1 Stefan Johansen (66), 0-2 Tom Cairney (70).

26.750 tilskuere.

Alexander Tettey spilte 77 minutter for Norwich. Stefan Johansen spilte hele kampen for Fulham.

Sheffield W. – Preston 4-1 (0-0)

Mål: 1-0 Atdhe Nuhiu (50), 2-0 Lucas João (52), 2-1 Louis Moult (72), 3-1 Nuhiu (90), 4-1 Fernando Forestieri (90).

26.588 tilskuere.

Middlesbrough – Wolverhampton 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 Hélder Costa (32), 0-2 Ivan Cavaleiro (37), 1-2 Patrick Bamford (90).

27.658 tilskuere.

Rødt kort: Rúben Neves (56, to gule), Matt Doherty (71, to gule), Wolverhampton.

Reading – Queens Park Rangers 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sone Aluko (13).

20.273 tilskuere.

Rødt kort: Yann Kermorgant (81, to gule), Reading.

Senere kampstart: Derby – Sunderland (20.45).