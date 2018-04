HETSET TIDLIGERE HELT: Vålerenga-fansens utrop mot Herman Stengel har skapt sterke reaksjoner. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Sjikane i norsk fotball: Den språklige søppelkassen

Publisert: 09.04.18 21:52

Bare gjennom internjustis kan det kan være mulig å bli kvitt det uverdige og tilbakevendende sjikane-problemet i supportermiljøene.

Fotball handler om følelser.

Sterke følelser.

Derfor er det forståelig at Vålerenga-fansen så til de grader misliker at Herman Stengel nå spiller i Strømsgodset.

De må gjerne pipe mot ham, eller le dersom han gjør en feil på banen.

Men å rope «horesønn» til den tidligere VIF-spilleren, er dessverre nok et tilskudd til en skremmende lang liste over uanstendig retorikk blant fotballfansen.

Den begrenser seg heller ikke til det som foregår på arenaene.

Å være fotballspiller i 2018 innebærer en kronisk risiko for å bli utsatt for teknologiens språklige søppelkasse i sosiale medier.

Moldes Ruben Gabrielsen har nå gått til et prisverdig motangrep på twitter, etter at han ble karakterisert som en «bitter liten apekatt» i kjølvannet av tapet mot Rosenborg .

«Jeg forstår at fotball vekker følelser og passion, og det er jeg veldig glad for. Men noen ting kommer jeg aldri til å akseptere, og det er rasisme! Skriv hva faen du vil om meg, men hold familie og hudfarge utenfor! Ikke for mye å be om?», skriver MFK-spilleren.

En rivaliserende pasjon er helt avgjørende for å holde liv i produktet Eliteserien, og ingen ønsker at en fotballtribune skal omdannes til en søndagsskole.

Men selv i så testosterontunge miljøer må det vel være mulig å heie frem eget lag, og mislike motstanderen, uten å ty til regelrett hets?

Og hvorfor er det ikke sterkere interne reaksjoner i Klanen, for eksempel, blant fornuftige mennesker som mener at uttrykket «horesønn» ikke har noe på en tribune å gjøre?



Eksemplene er så mange, og sprer seg over så mange sesonger, at det kanskje er naivt å tro at vi noensinne får bukt med problemet:

Bjørn Helge Riise, som nå er tilbake i Aafk, har tidligere tatt et kraftig oppgjør med trusler og hets i hjembyen .

Mushaga Bakenga ble drapstruet .

Azar Karadas ’ kjæreste måtte flytte hjem til foreldrene av sikkerhetsgrunner, da han forlot Brann til fordel for Rosenborg.

Magne Hoseth opplevde hets over år, og har uttalt at «jeg har fått homo slengt etter meg så mange ganger at det har mistet all betydning» .

Tore André Flo ble kalt hore i Bergen.

Listen kunne fortsatt med Tommy Høyland, Steffen Iversen, David Nielsen, Alex Valencia, Dag-Eilev Fagermo, Isabell Herlovsen, og en drøss med andre spillere og trenere, som har vært utsatt utrop langt unna uskyldig, storkjeftet sjarm.

I flere av tilfellene har det altså dreid seg drapstrusler.

Hva har slikt med idrett å gjøre?

Null, niks og ingenting.

Det er så grunnleggende ugreit å sjikanere idrettsutøvere, at det må reageres hver eneste gang det gås over streken.

Vi må aldri stoppe kampen for å løfte ordskiftet opp fra sluket, samtidig som det heldigvis også tidvis er grunn til å trekke på smilebåndet over supportermiljøene.

Som når de klarer å være passe frekke, uten å bli smakløse.

En klassiker her er signert Stabæk-fansen i 2006.

Det var ikke spesielt stilig da de ropte «reis hjem som i 1945», til tyske Uwe Rösler, som da trente Lillestrøm.

Men oppfølgingen var ren supporterkunst.

Da Lillestrøm og Stabæk møttes på Åråsen, var kampstart klokken 1800.

Supporternes banner: “Vi reiser hjem 1945”.