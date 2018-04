DEN STORE HELTEN: James Rodríguez, som her omfavnes av Corentin Tolisso, var banens gigant da Bayern sikret ligagullet lørdag. Foto: Sven Hoppe / TT NYHETSBYRÅN

Bayern München sikret sitt sjette strake ligagull

Publisert: 07.04.18 17:22 Oppdatert: 07.04.18 17:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-07T15:22:07Z

(Augsburg – Bayern München 1–4) Brennhete James Rodríguez (26) kronet en strålende debutsesong med å skyte Bayern München til ligagull.

Et tidlig selvmål fra Niklas Süle gjorde nok at pulsen gikk drastisk opp i en liten periode for både Bayerns spillere og supportere, men på sesongens viktigste dag ristet Bayern fort av seg den dårlige starten, og viste mestertakter.

Augsburgs ledelse ble stående i 14 minutter før Corentin Tolisso utlignet, og bare fire minutter senere sørget James Rodríguez for at Bayern var i ledelsen. I andre omgang økte Arjen Robben ledelsen til 3–1, etter målgivende fra James Rodríguez.

På tampen av oppgjøret fikk Sandro Wagner æren av å fastsette resultatet til 4–1.

Dermed var nok et seriegull et faktum for Jupp Heynckes, som har vunnet fire som Bayern-manager og fire som spiller.

Seks gull på rad

Det var heller ikke noe sjokk at det var James Rodríguez som inntok hovedrollen. På sine siste syv kamper har han scoret fire og servert syv målgivende pasninger.

Spesielt etter årsskiftet har den Real Madrid-eide colombianeren fått opp dampen, og står med seks scoringer og ti målgivende pasninger på sine 19 Bundesliga -kamper.

Det har vært litt av en debutsesong for 26-åringen, som var med på å ta første stikk mot Sevilla i Champions League-kvartfinalen.

Nå har Bayern vunnet ligaen seks sesonger på rad. Dette er deres 27. Bundesliga-tittel, og de sikrer den med fem kamper til gode.

Noen rekord blir det riktignok ikke. I 2013/14-sesongen sikret de nemlig gullet den 25. mars – da med syv kamper igjen av sesongen.

Gjennom gullsesongen har Bayern notert seg for 23 seire, tre uavgjort og tre tap. De har i tillegg scoret 75 mål og bare notert seg for 21 baklengs.

De kan se tilbake på seire som dette, mot rivalen Borussia Dortmund, i en strålende sesong.

I skrivende stund har de hele 20 poeng ned til serietoer Schalke. I 2012/13-sesongen vant de ligaen med hele 25 poeng, en rekord de kan knuse denne sesongen.

Det ble en riktig så god bursdag for Franck Ribéry (fyller 35) som ikke bare fikk servert ligagullet i gave. Han kan nå spise kake vel vitende om at han har tangert tyske legender som Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn og Mehmet Scholl med sin åttende Bundesliga-tittel.