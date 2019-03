STRAFFEDRAMA: Davinson Sanchez felte Aubameyang rett før full tid, men spissen misset straffen selv. Foto: IAN KINGTON / AFP

Ulykksalig straffedrama for Arsenal mot Tottenham

(Tottenham - Arsenal 1-1) Arsenal mistet ledelsen etter et tvilsomt straffespark, så misset Pierre-Emerick Aubameyang straffe på overtid.

Etter å ha gått lett i bakken inne i feltet fikk Arsenal-toppscoreren muligheten til å avgjøre på overtid, men Hugo Lloris reddet straffesparket.

Rett før var det Tottenhams toppscorer som var i sentrum på samme måte.

Det var ingen tvil om at Shkodran Mustafi dyttet Harry Kane uregelmessig innenfor 16-meteren, men reprisen viste også at spissen var i offside. Kommentatorparet Alsaker/Hangeland hos TV 2 konkluderte med at det aldri burde vært straffe, mens kollega Jesper Mathisen er av en annen oppfatning.

– Nei, det er ikke offside når han blir tatt før han faktisk er nær ballen. At han er i offside når ballen er på vei inn har ingenting å si. Godt dømt av dommer, skriver Mathisen på Twitter.

– Her mener jeg forseelsen skjer når Kane går for ballen, da mener jeg det er tellende, uttalte Petter Myhre i TV 2s studio, og fikk støtte fra tidligere Tottenham-spiller Rafael van der Vaart.

Kane brydde seg ikke - han banket inn 1–1 fra straffemerket, etter at Aaron Ramsey hadde sendt Arsenal i ledelsen før pause. Dette var forøvrig Tottenhams første uavgjort-resultat.

Kanes niende mål mot Arsenal. Dermed er han den mestscorende spilleren i Nord London-derbyet i Premier League .

Emery slaktet før kamp

Arsenal-manager Unai Emery valgte å benke toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang, samt suksesskjøpet Lucas Torreira, som scoret og var banens beste i det motsatte oppgjøret på Emirates. På benken satt også stjernespiller Mesut Özil.

Det skapte reaksjoner. Rio Ferdinand meldte blant annet på BT Sports at Arsenal-manageren ga Tottenham en fordel, og svekket sitt eget lag.

– Det er for meg helt uforståelig. Emery bytter fem mann fra forrige kamp, det er svært uvanlig. Det er tydelig at han har hatt en egen plan til denne kampen. Å sette ut Özil kan jeg forstå, men Torreira hadde vært perfekt her, sa Brede Hangeland fra indre bane for TV 2.

Men på banen lyktes det, og Arsenal ledet 1–0 etter en god 1. omgang, hvor de vekslet mellom å presse veldig høyt, og ligge lavt.

– Jeg synes kampplanen hans var modig, og han har lyktes med den, sa Petter Myhre i pausen.

Etter hvilen kom alle tre inn. Både Aubameyang og Torreira ble involverte. Aubameyang med å misse straffe, Torreira med å få direkte rødt kort for en grisetakling på overtid.